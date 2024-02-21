بازیکنان در لیگ فرانسه از «امباپه» به تنگ آمده اند

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد انتقال «کیلیان امباپه» ستاره فرانسوی تیم فوتبال «پاری سن ژرمن» به رئال مادرید قطعی شده است و این بازیکن ۲۴ سال فصل آینده در لباس کهکشانی‌ها به میدان خواهد رفت.

«امانوئل پتی» بازیکن سابق تیم ملی فرانسه که در جام جهانی ۱۹۹۸ با این تیم به قهرمانی دست پیدا کرد در گفت و گو با روزنامه «AS» اسپانیا به چالش‌های حضور «امباپه» در رئال مادرید پرداخت. «امانوئل پتی» معتقد است اگر «امباپه» به رئال برود علاوه بر مساله مالی و کاهش درآمدی که با آن مواجه می‌شود به مشکل «رهبری» در تیم برمی‌خورد.

زننده آخرین گل فرانسه در فینال جام جهانی ۱۹۹۸ گفت: در رئال مادرید «بلینگهام» فوق العاده است و «وینیسیوس» هم عملکرد درخشانی دارد و اگر «امباپه» به رئال مادرید برود باید به عنوان مهاجم هدف بازی کند. او در «پاری سن ژرمن» در این پست موفق عمل کرده است اما همه می‌دانیم که بهترین پست برای او پست مهاجم هدف نیست.

او ادامه داد: همه ما در فرانسه خسته شده ایم. هر ۶ ماه یک بار داستان همین است و همه اخبار در خصوص انتقال او است و همه از او صحبت می‌کنند: وضع خوبی دارد؟ از شرایط راضی است؟ در تیم می‌ماند یا اینجا را ترک می‌کند؟ صبحانه خورده است؟

بازیکنان هم در لیگ فرانسه از این وضع راضی نیستند و آنها از این موقعیت به تنگ آمده اند چون همه توجهات به سمت امباپه است. ما در فرانسه از «پاری سن ژرمن» صحبت نمی‌کنیم بلکه از «امباپه» حرف می‌زنیم. بنابراین ممکن است برای برخی بازیکنان کنار آمدن با این وضعیت مشکل ساز باشد.