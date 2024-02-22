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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

روز جمعه انجام می‌شود؛

اعزام ۱۹ نماینده شنا و شیرجه ایران به مسابقات رده‌های سنی آسیا

اعزام ۱۹ نماینده شنا و شیرجه ایران به مسابقات رده‌های سنی آسیا

تیم‌های ملی شنا و شیرجه با ترکیبی متشکل از ۱۹ بازیکن روز جمعه به منظور حضور در مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا روز جمعه عازم فیلیپین می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلیپین از ۷ اسفند در شهر کلارک میزبان رقابت های رده های سنی آسیا است که همزمان در رشته های شنا و شیرجه برگزار می شود.

برای حضور در این رویداد، تیم های ایران روز جمعه عازم فیلیپین می شوند.

محمد مهدی غلامی، رایان زارع، شنتیا نظری، یاشار سلیمانی، محمد قاسمی، آراد مهدی زاده، علیرضا عرب، سینا ولی زاده، علی رشید پور، مهرشاد افقری، متین سهران، هومر عباسی، ابوالفضل سام و سامیار عبدلی ترکیب ۱۴ نفره اعزامی تیم شنا به فیلیپین هستند.

گامر دیلانچیان (سرمربی) وخشایار حضرتی (مربی) هدایت این شناگران را بر عهده دارند.

تیم شیرجه ایران هم با ترکیبی متشکل از علی سفری، سام واژیر، کیومرث اصلانی، آیدین نصرتی و صدرا علیزاده در این رقابت ها شرکت خواهد داشت
شهنام نظرپور و مجتبی ولی‌پور هدایت این نفرات را عهده دار هستند.

رقابت های قهرمانی رده های سنی آسیا در رشته شنا تا ۱۰ اسفند و در رشته شیرجه تا ۱۱ اسفند ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6033775
زینب حاجی حسینی

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