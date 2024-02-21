به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جنگ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید تشکیل دولت جدید یک موضوع داخلی پاکستان است و آمریکا نمی‌خواهند که در امور داخلی این کشور دخالت کنند.

«متیو میلر» در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: اتهامات درباره دخالت یا تقلب در انتخابات پاکستان، باید بطور کامل و شفاف بررسی شود. این تحقیقات باید بر اساس قوانین و رویه‌های خود پاکستان انجام شود.

به گفته دیپلمات ارشد وزارت خارجه آمریکا، وقتی که صحبت از هرگونه ادعا یا اتهام مداخله به میان می‌آید، منظور واشنگتن یک بررسی کامل در این باره است.

پس از اعلام نتایج انتخابات پاکستان، هزاران نفر از حامیان حزب اتحاد بزرگ دموکراتیک به دلیل تقلب ادعایی در انتخابات پارلمان پاکستان در استان «سند» به خیابان‌ها آمده‌اند. در شهر «جامشورو» رهبران و حامیان حزب اتحاد بزرگ دموکراتیک تحصن کردند و راه بین حیدرآباد-جامشورو را مسدود کردند و بررسی عادلانه نتایج انتخابات را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان پاکستانی معتقدند که برای شکست نامزدهای مستقل مورد حمایت عمران خان، تقلب صورت گرفته است.

گفتنی است که ۱۹ حزب سیاسی مذهبی پاکستان با توافق بر یک دستور کار برای همکاری، تشکل جدیدی تحت عنوان «اتحاد بزرک دموکراتیک» تشکیل داده‌اند.