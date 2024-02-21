سهمیه ۴۴ نفری جذب نجاتگران برای استان سمنان/ ۸ زن جذب خواهند شد

درخشان در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بهکارگیری نجاتگران جدید موضوع مهمی که در هلال احمر استان سمنان به ثمر رسید، ابراز داشت: نجات گران در خدمات پشتیبانی و رهاسازی حادثهدیدگان مشغول کار شدند.
وی ضمن بیان اینکه سهمیه جذب نجات گران استان سمنان ۴۴ نفر است، افزود: این افراد از یکم اسفندماه سال جاری کار خود را آغاز کردند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه محل خدمت این تعداد نجاتگر در پایگاههای امداد و نجات و مراکز عملیاتی استان خواهد بود، ابراز داشت: تدوین آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی هلال احمر پس از سالیان متمادی با جدیت پیگیری و اکنون به بار نشسته است.
درخشان ضمن بیان اینکه تعداد سهمیه نجاتگران زن هشت نفر است، تصریح کرد: ۳۳ نجاتگر دیگر عضو هلال احمر میشوند.
وی ضمن بیان اینکه ۱۸ نفر از این افراد متأهل هستند، افزود: برای جذب سهمیه بیشتر، مطابق دستورالعملها پیگیری میشود.
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