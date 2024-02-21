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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

سهمیه ۴۴ نفری جذب نجاتگران برای استان سمنان/ ۸ زن جذب خواهند شد

سهمیه ۴۴ نفری جذب نجاتگران برای استان سمنان/ ۸ زن جذب خواهند شد

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه پیگیری جذب نجاتگران در پشتیبانی و رهاسازی حادثه دیدگان در استان به ثمر نشست، گفت:سهمیه جذب نجاتگران برای استان سمنان ۴۴ نفر است.

درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه به‌کارگیری نجات‌گران جدید موضوع مهمی که در هلال احمر استان سمنان به ثمر رسید، ابراز داشت: نجات گران در خدمات پشتیبانی و رهاسازی حادثه‌دیدگان مشغول کار شدند.

وی ضمن بیان اینکه سهمیه جذب نجات گران استان سمنان ۴۴ نفر است، افزود: این افراد از یکم اسفندماه سال جاری کار خود را آغاز کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه محل خدمت این تعداد نجاتگر در پایگاه‌های امداد و نجات و مراکز عملیاتی استان خواهد بود، ابراز داشت: تدوین آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی هلال احمر پس از سالیان متمادی با جدیت پیگیری و اکنون به بار نشسته است.

درخشان ضمن بیان اینکه تعداد سهمیه نجاتگران زن هشت نفر است، تصریح کرد: ۳۳ نجاتگر دیگر عضو هلال احمر می‌شوند.

وی ضمن بیان اینکه ۱۸ نفر از این افراد متأهل هستند، افزود: برای جذب سهمیه بیشتر، مطابق دستورالعمل‌ها پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6033926

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