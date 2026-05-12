عضویت ۲۵ هزار نفری داوطلبان هلال احمر در استان سمنان

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هلال احمر در واقع یک جمعیت از داوطلبان به خدمت است، تاکید کرد: ۲۵ هزار نفر در سراسر استان سمنان عضو داوطلب جمعیت هلال احمر هستند.

وی با بیان اینکه این افراد از اقشار مختلف مردم شامل دانشجو و کارمند، معلم، پزشک و ... هستند، افزود: در مواقع بحرانی که نیاز به این افراد باشد، جمعیت هلال احمر فراخوان اعضای خود را صادر می کند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان بیان کرد: برای مثال در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که از سرگذراندیم هر چند آنقدرها در استان سمنان موضوعات جدی نداشتیم اما عملیات مختلفی از سوی جمعیت هلال احمر انجام شد همچنین گروه هایی از داوطلبان جمعیت از استان به تهران اعزام شدند تا بتوانند به امدادرسانان کمک کنند.

درخشان با بیان اینکه همه می توانند عضو جمعیت هلال احمر باشند، بیان کرد: بیش از شش هزار ماموریت توسط جمعیت هلال احمر استان سمنان در سال گذشته انجام شده است.

وی با بیان اینکه لباس جمعیت هلال احمر لباس مقدس خدمت است، افزود: علاقمندان برای عضویت در جمعیت هلال احمر می توانند به دفاتر این جمعیت در سراسر استان مراجعه داشته باشند.