سرویس «اوبر ایتس» خودران به ژاپن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت با استارت آپ Cartken و همچنین شرکت میتسوبیشی همکاری می کند تا در مارس سال جاری میلادی ناوگانی از ربات های ارسال محموله Model C را در برخی از مناطق مشخص توکیو به کار گیرد.

به گفته شینتارو ناکاگاوا مدیر ارشد اجرایی اوبر ایتس ژاپن، این سرویس خودران ارسال محموله چالش کمبود نیروی کار محلی را برطرف می کند و همزمان به روش های حمل بار انسانی مانند استفاده از دوچرخه، موتورسیکلت اضافه می شود.

ربات ۶ چرخ Model C متعلق به شرکت Cartken از ۶ دوربین و مدل های هوش مصنوعی پیشرفته برای رانندگی خودران و همچنین اجتناب از موانع استفاده می کند. از سوی دیگر حالت کنترل از راه دور نیز در صورت نیاز برای ربات فعال می شود. ربات با راهنمایی میتسوبیشی برای نیازهای محلی ژاپن اصلاح شده است. به عنوان مثال حداکثر سرعت آن به ۵.۴ کیلومتر برساعت محدود شده تا مطابق قوانین محلی باشد.

ظرفیت حمل بار نیز از به۲۷ لیتر کاهش یافته که دلیل آن عایق گرمایشی اضافی در بخض محفظه است.

هرچند این آغاز فعالیت اوبر ایتس در ژاپن است اما شرکت Cartkenبا Grubhub برای سرویس ارسال محموله خودران در پردیس کالج ها از جمله دانشگاه اوهایو و آریزونا همکاری می کند.