رشد ۱۲ درصدی تولید لوازم خانگی

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت امروز در چهارمین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد.

محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال رشدهای بخش تولید استمرار یافت، به عنوان نمونه در حوزه لوازم خانگی ۱۲ درصد جهش تولید داشتی. همچنین نسبت به جهش تولید استمرار داریم و در حوزه صادرات نیز در بخش مربوط به معاونت صنایع عمومی بیش‌از ۶.۵ درصد نسبت به ۱۰ ماهه ال گذشته شاهد رشد بودیم.

وی اظهار کرد: تمام این رشدها با توجه به چالش‌هایی مانند تأمین ارز و تسهیلات بانکی و… که با تولیدکنندگان داشتیم رخ داده و جای تقدیر دارد.