رشد ۹۰ درصدی جوجه ریزی در مرغداری استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر علی رمضانپور اظهار کرد: واحدهای پرورش مرغ گوشتی این استان رشد ۹۰ درصدی جوجهریزی در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهاند.
وی افزود: در بهمن ماه امسال سه میلیون و ۷۰۹ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری این استان انجام شده که نسبت به همین مدت مشابه زمانی سال گذشته که یک میلیون و ۹۵۰ هزار قطعه بوده بیش از ۹۹ درصد رشد را داشته است.
وی اظهار داشت: همچنین بر اساس برنامه ابلاغی تعیین شده برای استان در بهمن ماه سال جاری سه میلیون و ۵۴۰ هزار قطعه بوده که واحدهای تولیدی این استان سه میلیون و ۷۰۹ هزار قطعه جوجهریزی و بیشتر از برنامه ابلاغی جوجهریزی داشتهاند.
رمضانپور یادآور شد: طی یازده ماهه سال جاری ۳۹ میلیون و ۹۸۰ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری این استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۸ میلیون و ۶۶۶ هزار قطعه بوده رشد ۳۹ درصدی داشته است.
رمضانپور یادآور شد: این میزان جوجهریزی در ۳۸۰ واحد مرغداریهای نیمچه گوشتی فعال استان انجام شده که بیشترین پراکنش در شهرستانهای تاکستان و قزوین است.
وی عنوان کرد: ظرفیت واحدهای مرغداری استان ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه است که سالانه بیش از ۷۲ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید میشود.
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