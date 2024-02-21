رشد ۹۰ درصدی جوجه ریزی در مرغداری استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر علی رمضانپور اظهار کرد: واحدهای پرورش مرغ گوشتی این استان رشد ۹۰ درصدی جوجه‌ریزی در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.

وی افزود: در بهمن ماه امسال سه میلیون و ۷۰۹ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری این استان انجام شده که نسبت به همین مدت مشابه زمانی سال گذشته که یک میلیون و ۹۵۰ هزار قطعه بوده بیش از ۹۹ درصد رشد را داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس برنامه ابلاغی تعیین شده برای استان در بهمن ماه سال جاری سه میلیون و ۵۴۰ هزار قطعه بوده که واحدهای تولیدی این استان سه میلیون و ۷۰۹ هزار قطعه جوجه‌ریزی و بیشتر از برنامه ابلاغی جوجه‌ریزی داشته‌اند.

رمضانپور یادآور شد: طی یازده ماهه سال جاری ۳۹ میلیون و ۹۸۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری این استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۸ میلیون و ۶۶۶ هزار قطعه بوده رشد ۳۹ درصدی داشته است.

رمضانپور یادآور شد: این میزان جوجه‌ریزی در ۳۸۰ واحد مرغداری‌های نیمچه گوشتی فعال استان انجام شده که بیشترین پراکنش در شهرستانهای تاکستان و قزوین است.

وی عنوان کرد: ظرفیت واحدهای مرغداری استان ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه است که سالانه بیش از ۷۲ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید می‌شود.