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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۴

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان قزوین:

رشد ۹۰ درصدی جوجه ریزی در مرغداری استان قزوین

رشد ۹۰ درصدی جوجه ریزی در مرغداری استان قزوین

قزوین- مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: واحدهای پرورش مرغ گوشتی این استان رشد ۹۰ درصدی جوجه ریزی در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر علی رمضانپور اظهار کرد: واحدهای پرورش مرغ گوشتی این استان رشد ۹۰ درصدی جوجه‌ریزی در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.

وی افزود: در بهمن ماه امسال سه میلیون و ۷۰۹ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری این استان انجام شده که نسبت به همین مدت مشابه زمانی سال گذشته که یک میلیون و ۹۵۰ هزار قطعه بوده بیش از ۹۹ درصد رشد را داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس برنامه ابلاغی تعیین شده برای استان در بهمن ماه سال جاری سه میلیون و ۵۴۰ هزار قطعه بوده که واحدهای تولیدی این استان سه میلیون و ۷۰۹ هزار قطعه جوجه‌ریزی و بیشتر از برنامه ابلاغی جوجه‌ریزی داشته‌اند.

رمضانپور یادآور شد: طی یازده ماهه سال جاری ۳۹ میلیون و ۹۸۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری این استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۸ میلیون و ۶۶۶ هزار قطعه بوده رشد ۳۹ درصدی داشته است.

رمضانپور یادآور شد: این میزان جوجه‌ریزی در ۳۸۰ واحد مرغداری‌های نیمچه گوشتی فعال استان انجام شده که بیشترین پراکنش در شهرستانهای تاکستان و قزوین است.

وی عنوان کرد: ظرفیت واحدهای مرغداری استان ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه است که سالانه بیش از ۷۲ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید می‌شود.

کد مطلب 6034009

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