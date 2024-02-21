جشن ازدواج دانشجویی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ظهر چهارشنبه در جشن ازدواج دانشجویی دانشجویان نظام سلامت استان بوشهر اظهار داشت: به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و به هنگام و ایجاد بستر نشاط افزا و شورآفرین در میان جوانان نظر به تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر صیانت از حریم خانواده و ارتقا نرخ جمعیت و ضرورت تحقق مطالبه معظم له در میان جامعه فرهیخته دانشگاهیان جشن ازدواج دانشجویی دانشجویان نظام سلامت استان بوشهر برگزار شد.

حسن ملکی‌زاده تصریح کرد: ترویج فرهنگ ازدواج آسان در شرایط کنونی با تأکید بر ارزش‌های اسلامی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است بنابراین تمامی آحاد مردم به‌ویژه مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی اضافه کرد: ترویج ازدواج آسان در جامعه باید در دستور کار نهادهای دولتی و فرهنگی باشد، چرا که این مهم با فرهنگ سازی در نهاد خانواده میسر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه ترویج فرهنگ ازدواج آسان و ساده، مصداق جهاد تبیین است افزود: ازدواج اسلامی و آسان در جامعه ترویج پیدا کند و جوانان به سمت ازدواج آسان روی آورند.

وی با بیان اینکه قانون متعالی جوانی جمعیت و حمایت از نهاد خانواده با ازدواج آسان تسری پیدا می‌کند اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با برگزاری جشن ازدواج دانشجویی می‌خواهد نشان دهد می‌شود با هزینه‌های کمتری به سمت ازدواج رفت.

ملکی زاده اضافه کرد: برگزاری مراسم‌های ازدواج دانشجویی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است موجب اجرای هر چه بهتری قانون جوانی جمعیت می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر اساس برنامه‌ریزی که صورت داده جشن‌های ازدواج دانشجویی را سالانه برگزار می‌کنیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل ازدواج آسان در دور دوم سفر هیأت دولت به استان بوشهر مصوبه تکمیل خوابگاه ۲۵ واحدی متأهلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گرفته‌شده است.

جشن ازدواج دانشجویی دانشجویان نظام سلامت استان بوشهر همزمان با هفته جوان و ولادت حضرت علی اکبر (ع) با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع برگزار شد.

در این جشن ۴۰ سهمیه یاور رضوی به زوج‌های دانشجو داده شد و یکی از زوج‌های جوان که مهریه آن‌ها ۸ سکه بهار آزادی بود هدیه مشهد مقدس توسط مهران خوردبین‌مقدم مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان بوشهر به آن‌ها داده شد.

همچنین هدایایی نیز به این ۴۰ زوج جوان اهدا شد.