اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن بانوان عصر امروز چهارشنبه دوم اسفند ماه در سالن اجلاس سران برگزار شد.
آئین اختتامیه با یک ساعت تأخیر اعلام شده در کنداکتور آغاز شد و عباس سلیمی پیشکسوت قرآنی نیز اجرای این مراسم را بر عهده داشت.سپس هادی اسفیدانی قاری برتر رشته قرائت تحقیق چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کرد.
در ادامه حمید مجیدی مهر مدیر مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن خیر مقدم به همه شرکت کنندگان و مهمانان گفت: از همه داوران گرانقدری که از کشورهای مختلف مهمان جمنهوری اسلامی ایران هستند، قدردانی میکنم.از همه در برپایی مسابقات در کنار مرکز امور قرآنی بودند تشکر میکنم ازدکتر رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به صورت ویژه قدردانی میکنم.
وزیر آموزش و پرورش: مهمترین پشتوانه نظام تعلیم و تربیت قرآن است
در ادامه صحرایی وزیر آموزش و پرورش طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: در فرازی از دعای ندبه میخوانیم «عین السبب المتصل بین الارض و السماء» امام معصوم برقرار گننده ارتباط زمین و آسمان است.وی ادامه داد: وقتی از نزول قرآن میگوئیم از جنس بارش باران نیست، زیرا قطرات باران ارتباطی با آسمان ندارند اما نزول قرآن به معنی تجلی لحظه به لحظه صاحب قرآن است و باید از عترت پیامبر (ص) فهم آن را دریافت کنیم.
صحرایی با بیان اینکه محور آموزش کشور بر اساس قرآن است، گفت: مهمترین پشتوانه نظام تعلیم و تربیت قرآن است و بر اساس سند تحول آموزش و پروش محور و همه برنامههای وزارتخانه بر مبنای قرآن است و قرآن راهنمای تحول در آموزش و پرورش است در واقع این نظام قرآنمدار و عترت محور است. سند تحول بنیادین راهکار تقویت انس دانشآموزان با قرآن را مطرح میکند و امروز در دستور کار است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: انس به معنی صمیمیت پایدار است که آرامشی بینظیر در انسان پدید میآورد و اگر چنین حالتی در فرد پدیدار شود انس با قرآن رخ داده است. آموزش قرآن هم مقدمهای برای تربیت قرآنی است و در امتداد آن اتصال با امام زمان (عج) است.
وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش شناسایی استعدادها در دستور کار است، گفت: شکوفا کردن این استعدادها را هم بر اساس سند تحول باید انجام دهیم، زیرا در کنار آموزش باید تدبر و در نهایت فهم آیات الهی در دانش آموزان رخ دهد و قرآن در سینه و جان آنان جای بگیرد.
صحرایی بیان کرد: در آموزش و پروش قرآن از پایه اول آموزش داده میشود و ۹ سال ادامه دارد و برای ارتقا قرآنی معلمان همه ساله دورههای توانمندسازی برگزار میشود که طرح اتقان در این راستا است. چاپ بیش از ۱۳ میلیون کتاب درسی قرآن، فعالیت ۸۳۰ دارالقرآن و برگزاری مسابقات قرآنی از مرحله آموزشگاهی تا جهانی نشانه توجه به آیات الهی در این وزارتخانه است.
درخواست وزیر ارشاد از رئیس سازمان تبلیغات برای ایجاد قرارگاه حفظ قرآن
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک ایام نورانی ماه شعبان المعظم و اعیاد این ماه بهویژه روز جوان و سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) گفت: خدا را شاکریم که این دوره از مسابقات قرآن کریم با حضور قوی و اثرگذار قرا و حفاظی از کشورهای مختلف برگزار شد. در این دروه از مسابقات بیش از ۱۱۰ کشور حضور داشتند و امروز میزبان بیش از ۴۰ کشور هستیم که همه این اتفاقات و حضور مایه شکرگزاری به درگاه خداوند متعال است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هدفگذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه قرآن، روخوانی قرآن توسط همه جامعه عزیز ایرانی و تربیت ۱۰ میلیون حافظ در کشور است، تصریح کرد: برای رسیدن به این قله مسیری را باید طی کنیم. امروز اعداد و ارقام نشان میدهد که باید یک عزم جدی در میان همه بخشها برای رسیدن به هدفگذاری اعلام شده، اتفاق بیفتد.
وی خطاب به حجت الاسلام والمسلمین قمی که به تازگی ریاست شورای تبلیغ و توسعه فعالیتهای قرآنی را عهدهدار شدهاند، گفت: از ایشان خواهش دارم که با همکاری همه دستگاههای قرآنیمحور، قرارگاه حفظ قرآن و رسیدن به این نقطه را پایهگذاری کنند. همگی ما در خدمتشان هستیم تا بتوانیم این مطالبه دقیق و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب را با یک حرکت جهادی جلو ببریم.
اسماعیلی اظهار کرد: ما در فعالیتهای قرآنی مفتخر به حضور قوی جریانهای مردمی از بسیاری از استانها، شهرها و روستاهای دور و نزدیک در کشور هستیم و امروز شمیم دلنواز قرآن از جای جای کشور به گوش میرسد که این امر، فضا را برای کارهای بنیادی در این حوزه تسهیل میکند.
وی با بیان اینکه در قدم اول ۴ هزار مسجد را بهعنوان کانونهای قرآنی افتتاح کردهایم، گفت: امیدواریم با سرعت بالا در ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بتوانیم این فضا را قرآنیتر از همیشه جلو ببریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد هم به همین نحو است و آموزش قرآن به خوبی جریان دارد. امروز بیش از ۱۴ هزار مربی قرآنی در طرح بشری تربیت شدهاند و در حال حاضر طرح خیرات الحسان توسط بانوان فرهیخته و قرآنی کشورمان آغاز شده است و در حوزه بانوان اتفاقات مبارکی در حال رخ دادن است. در حوزه جوانان و نوجوانان با کمک همه مجموعهها و با همت آقای صحرایی و همکارانشان در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم پای این کار هستند تا هدف بنیادین انقلاب اسلامی در حاکمیت قرآن در همه ابعاد، در زندگی فردی و اجتماعی تحقق پیدا کند.
ایرانی اسلامی این افتخار را دارد که پایگاه مستمر برگزاری مسابقات قرآنی است
حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در آئین اختتامیه اظهار کرد: ما شعار این دوره را «یک کتاب، یک امت و مقاومت» قرار دادیم. بحث مقاومت یک دامنه عریضی برای فهم ما دارد. اولین قدمش آن است که انسان وقتی پا به عرصه میگذارد، چیزی نمیداند و باید برای فهم تلاش کند، بیشتر بشناسد، بفهمد و علم بیاموزد.
خاموشی با اشاره به اینکه در این ایام رژیم سفاک صهیونیستی بر باریکه غزه حملهور شد و کودکان و خانوادهها را عزادار و شهید کرد، گفت: در این جریان جهان اسلام به پا خواست. ما این شعار را انتخاب کردیم تا مقاومت برای فهم، مقاومت در عمل تا رسیدن به خدا و مقاومت در جهان سیاست و در جهان معاصر را معنا کنیم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه ایران اسلامی مفتخر است که در این عرصه، قدرتمند حاضر شده است، گفت: ایرانی اسلامی این افتخار را دارد که پایگاه مستمر برگزاری مسابقات قرآنی است. ما در ایام کنار نگذاشتیم که در برگزاری این مسابقات وقفه بیفتد و انشاالله در آینده بتوانیم این مسابقات را پر رونقتر برگزار کنیم.
بعد از آن حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به بیان نکاتی به سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه بی تردید در همه بلاها و مصائب قرآن ملجا و پناهگاه انسان است و انسانهای متحیر و سرگردان و مأیوس در این عالم به وسیله قرآن هدایت میشود و امید پیدا میکنند تصریح کرد: این نشست نورانی که از قاریان و حافظان سراسر جهان تشکیل شده، نوید همگرایی، همراهی و هماندیشی با محوریت قرآن را میدهد و میتواند منادی امید، تشکیل امت واحده، و منادی مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و بیدادگری باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره توفیق برگزاری چنین مسابقاتی را داشته است، گفت: همگرایی، همراهی و هماندیشی که در جریان برگزاری این مسابقات شاهد بودیم میتواند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مهد قرآن و پرچمدار وحدت امت اسلامی معرفی کند.
رئیسی با بیان اینکه معتقدیم فهم و ترویج قرآن میتواند مشوقی پویا برای همگان و مسیر رشد و تعالی باشد، تصریح کرد: قرآن به ما میآموزد که هدایت و حل مشکلات را در قرآن بجوییم و بر اساس تعالیم این کتاب آسمانی به دنبال سعادت باشیم.
رئیس جمهور با تبریک به همه برگزیدگان این دوره از مسابقات بینالمللی قرآن کریم خاطرنشان کرد: اگرچه برخی در رشتههای مختلف حائز رتبههای برتر شدند اما هر کس که با قران انس بگیرد و در محافل قرآنی حضور یابد و قلب و دل و روح خود را جایگاه قرآن قرار دهد برنده است؛ این مسابقات از آن دست رقابتهایی است که بازنده ندارد و همه در آن پیروز و مأجور هستند.
رئیسی در این مراسم ۲۷ نفر از برگزیدگان رتبههای اول تا سوم رشتههای مختلف قرائت و حفظ کل قرآن کریم در بخش آقایان و بانوان و دانش آموزان پسر و دختر با اهدای لوح تجلیل کرد.
همچنین رونمایی از تمبر یادبود چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از دیگر برنامههای آئین اختتامیه بود که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد.
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