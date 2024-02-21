به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین، سوئد را با مشکل برای رفع نیاز تسلیحاتی خود مواجهه کرده است.

شبکه «اس وی تی» سوئد روزچهارشنبه گزارش داد که بودجه اضافی که به صنعت دفاعی سوئد برای جایگزینی تسلیحاتی ارسالی به اوکراین تخصیص یافته، ناکافی است.

«جانی لیندفورز» فرمانده ارتش سوئد هم اذعان کرد که غرامت مالی اختصاص داده شده به نیروهای مسلح برای جایگزینی واحدهای تسلیحاتی ارسالی به اوکراین کافی نیست. این نظامی سوئدی تاکید کرد که این وضعیت باعث ضعف آمادگی نظامی در این کشور شده است.

به گفته رسانه‌های سوئد، در ابتدا فرض بر این بود که تجهیزات اهدایی به اوکراین به سرعت با واحدهای جدید جایگزین شود. با این حال، صنعت دفاعی سوئد از آن زمان تا کنون شاهد یک جهش قابل توجهی قیمت بوده و در برخی موارد دو برابر شده است.

روز سه شنبه، «پل جانسون» وزیر دفاع سوئد اعلام کرد که این کشور پانزدهمین بسته تسلیحاتی به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار را به اوکراین ارسال خواهد کرد. رسانه‌های سوئدی اعلام کردند این بسته نظامی بزرگترین بسته نظامی سوئد برای اوکراین خواهد بود. استکهلم در مجموع ۲.۹ میلیارد دلار برای تأمین مالی رژیم کیف اختصاص داده است.