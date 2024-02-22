علیرضا پاکدل: خودمان را نمی توانیم گول بزنیم/ هندبال ایراد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری فینال رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان در روز گذشته، جز چند هفته از برگزاری مسابقات لیگ برتر هندبال مردان این فدراسیون برنامه جدی تا پایان سال جاری ندارد. اردوهای تیم ملی با پایان یافتن رقابت های قهرمانی مردان آسیا در رده سنی بزرگسالان تعطیل شده و تنها شاهد ادامه تمرینات تیم های رده سنی جوانان هستیم. برنامه های اصلی تیم های ملی زنان و مردان به طور جدی تری از ابتدای سال آینده پیگیری خواهد شد.

علیرضا پاکدل در حاشیه مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال زنان بعد از مدتها سکوت پیرامون عملکرد تیم های ملی در سال ۱۴۰۲، پایان یافتن همکاری این فدراسیون با سرمربی خارجی، وضعیت تیم های ملی و توقعات جامعه هندبال سخن گفت.

انتظار کسب سهمیه جهانی را داشتیم

پاکدل ابتدا در خصوص نتایج مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا بیان کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا انتظار من به عنوان رئیس فدراسیون برآورده نشد. شاید انتظار بیشتری داشتم. تلاش هم کردیم و تمام برنامه‌هایی که خواست کادر فنی تیم ملی بود و مواردی که برای تیم ملی نیاز بود انجام شد. اتفاقاتی افتاد که سازمان تیم‌های در حال بررسی است. اول از هر چیزی باید از جامعه هندبال عذرخواهی کنم چون انتظارات از این رشته بالا رفته و انتظار سهمیه جهانی داشتند. اما باید یک موضوع را فراموش نکنیم که بیست و یکمین دوره قهرمانی مردان آسیا بود. البته بیان این موضوع به این منزله نیست که ایرادات را نپذریم. ما تنها در این ۲۱ دوره تنها دو بار سهمیه جهانی گرفتیم. یکی از این دو سهمیه در همین فدراسیون و با همین بازیکنان بوده است.

وی در خصوص کسب سهمیه رقابت های جهانی هم گفت: بازیکنان در عربستان تلاش کردند و زحمت کشیدند. در عربستان مواردی بود که کمک کرد که ما سهمیه گرفتیم و جهانی شدیم اما همان اتفاقات در بحرین برعکس شد. شاید اگر ۵ دقیقه زجر آور بازی با ژاپن نبود و آن ۴ توپ به تیرک خورد و اوت رفت تبدیل به گل شده بود امروز ورق برگشته بود و تیم ملی ما و کادر فنی و بازیکنان قهرمان و چهره بودند.

خودمان را نمی توانیم گول بزنیم ایراد داریم

وی با تاکید بر اینکه ما باید ریشه ای دنبال این موضوع باشیم تصریح کرد: اینکه ۱۹ دوره در آسیا نتوانستیم سهمیه جهانی بگیریم تنها به مشکل فدراسیون یا مربی برنمی‌گردد. بازیکنان بزرگسال ما همین نفرات و سرمایه های ما همین‌ها هستند. در این دوره به جز یکی دو نفر که دوست نداشتند در تیم ملی باشند همه ظرفیت که کادر فنی خواست در تیم ملی حضور داشت. داشته‌های ما همین است و باید مقداری در رده بزرگسالان صبوری کنیم تا نیروهای جوانی و نوجوان تزریق شوند.

رییس فدراسیون هندبال ادامه داد: خود را که نمی‌توانیم گول بزنیم، ایراد داریم و در حال آسیب شناسی هستیم. سازمان تیم‌های ملی کار را شروع کرده و نظرات را می‌گیرد. دنبال این هستیم که ببینیم واقعاً دلایل ناکامی ما چه بود و چه باید بکنیم.

برخی کنار نقد تخریب می کنند!

وی با بیان اینکه باید بپذیریم که بخشی از ایراد به باشگاه‌ها برمی‌گردد، اظهار داشت: مربیانی که نقد می‌کنند، ما نقدشان را روی چشم می‌گذاریم ولی برخی کنار نقد تخریب هم می‌کنند و معتقدم آنها در این ناکامی سهم دارند. هیچکدام از باشگاه‌ها بدنساز تخصصی و مربی دروازه بان تخصصی ندارد. می‌گویند تیم ملی مشکل بدنسازی داشته پس نقش آنها به عنوان مربی باشگاه و نقش باشگاه ها چه بوده است؟ وقتی در باشگاه سه کمک مربی انتخاب می‌کند اما مربی تخصص بدنساز ندارد اثر آن را در تیم ملی می‌بینیم. مگر بازیکنان چند روز در اختیار تیم ملی هستند؟ در بازه ۳۰ یا ۴۰ روزه نمی‌شود که تمام مشکلات بدنی را انجام داد. بخشی را می‌شود اما بخشی دیگر بایستی در باشگاه‌ها انجام شود. از بازیکنان ملی ایراد می‌گیرند که ضعف تکنیکی دارند این مشکل را که در این سن نمی‌شود حل کرد؟ آن بازیکن با همین تکنیک بار آمده است. سوال این است که این بازیکن کجا استعدادیابی شده قطعاً در همین باشگاه. اگر ایراد می‌گیرید و می‌گویید فلان بازیکن مشکل تکنیکی دارد قطعاً خود شما او را ۱۰ یا ۱۵ سال قبل استعداد یابی کرده اید و به هندبال آورده اید!

کار در آسیا سخت شده است

پاکدل خاطرنشان کرد: بخش دیگر از مشکلات هم قطعاً به من رییس فدراسیون، سازمان تیم‌های ملی، کادر فنی و بازیکنان برمی‌گردد. در ناکامیها و شکست ها همه مشکل دارند و هیچکس مستثنی نیست. باید بیشتر تلاش کنیم چون کار در آسیا خیلی سخت شده است.

وی با تاکید بر رشد هندبال در قاره آسیا بیان کرد: تیم‌هایی مثل عراق و امارات در آسیا مدعی شده‌اند. از طرف دیگر کره جنوبی با مربی تاپ اروپایی که پر افتخارترین تیم قاره آسیا هم است هم در این دوره نتوانست سهمیه جهانی بگیرد. یا کویت که جزء قدرت‌های اول آسیا بود بعد ۱۵ سال توانست سهمیه بگیرد. ما هم بدشانسی آوردیم. اعتقاد دارم عملکرد در بازی اول برابر کره خوب نبود. اگر بازیکنان ما اشتباه نمی‌کردند و کادر بهتر عمل می‌کرد می‌توانستیم در بازی اول دور گروهی کره جنوبی را ببریم و به دیگر گروه می‌رفتیم مسیرمان کامل عوض می‌شد و قطعاً تیم ما توانایی کویت و عراق را داشت و در اینصورت می‌توانستیم جهانی شویم.

رییس فدراسیون هندبال گفت: به هر حال نشد که سهمیه رقابت های جهانی را دریافت کنیم و در حال بررسی هستیم. در مورد کادر هم در حال بررسی هستیم و به جمع‌بندی نرسیدیم. بعد از آسیب شناسی تصمیمی می‌گیریم که به نفع هندبال باشد.

وویویچ بهانه می آورد!

پاکدل در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «آیا تغییر دیر هنگام مربی در این نتیجه تاثیرگذار نبود و شاید بهتر بود تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا باز هم با وویویچ کار را ادامه می دادید؟»، گفت: ما در سه تورنمنت با وویوویچ پیش رفتیم اما در هیچکدام به آنچه که می‌خواستیم نرسیدیم. به نظر من به اندازه کافی به او زمان دادیم. ضمن اینکه این جدایی یک طرفه نبود و خود او اواخر بهانه‌هایی آورد و چیزهایی می‌خواست و اظهارنظرهایی در مورد کشور ما می کرد که ما نتوانستیم آن حرف‌ها را بشنویم و بپذیریم. زیاده خواهی کرد و تصمیم این جدایی در نهایت با تفکر انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه فکر نکنید اگر وویوویچ بود شرایط بهتر از این می‌شد، ادامه داد: اصلاً قبول نمی‌کنم که با او نتیجه بهتر می‌گرفتیم. در کشورهای اسلامی ما انتظار قهرمانی داشتیم که سوم شدیم. در هانگژو نتیجه خوبی نشد. در انتخابی المپیک هم انتظارات ما برآورده نشد. نیمه دیگر ماجرا این است که عده‌ای می‌گویند ویوویچ مربی خوبی نبود اما من این را هم قبول ندارم. او صاحب سبک و افتخار بود. شاید او نتوانست خود را با جو هندبال ایرانو شرایط روحی و روانی بازیکنان ما و سبک هندبال ما تطبیق دهد. احساس می‌کنم ارتباط خوبی که باید با بازیکنان می‌گرفت نشد. انصافاً نمی‌شود او را زیر سوال برد. برخی از این فرصت استفاده کردند و به او حمله کردند. افراد را از روی رزومه و سابقه باید قضاوت کرد.

تلاش می کنیم از قافله عقب نمانیم

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «به گفته کارشناسان باید اردوی تیم ملی بزرگسالان زودتر آغاز شود و تصمیم فدراسیون در این خصوص چیست؟» هم گفت: لیگ برتر مردان اوایل خردادماه سال آینده به پایان می‌رسد و تلاش می‌کنیم اردوها را از مرداد استارت بزنیم تا از قافله عقب نمانیم‌. تلاش می‌کنیم کادر فنی را هم تا آن زمان مشخص می‌کنیم.

در برنامه های بانوان عقب نیستیم

رئیس فدراسیون هندبال به برنامه های تیم های ملی زنان هم اشاره کرد و به وضعیت این تیم ها و رقابت های پیش رویشان در سال آینده هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمرینات رده‌های جوانان و نوجوانان دختر را دو سال زودتر شروع کردیم و از برنامه عقب نیستیم. شرایط ما در رده سنی جوانان خوب است. تیم جوانان که عازم جهانی می‌شوند بلافاصله بعد از لیگ از همین اسفند تمریناتشان آغاز می‌شود. این تیم شاکله تیم ملی بزرگسالان ما در آینده خواهد بود. برای بزرگسالان هم تلاش می‌کنیم از اوایل سال اردوهایشان شروع شود.

وی در خصوص انتخاب کادر فنی تیم ملی زنان گفت: به فکر مربی خارجی هستیم و چند ماه است که پیگیری می‌کنیم. هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم سعی می‌کنیم اما اگر موفق نشدیم با مربی ایرانی ادامه می‌دهیم. اگر ظرف ۲۰ تا یک ماه آینده موفق به جذب نشدیم مربی ایرانی معرفی می‌کنیم.

حامی مالی نبود عرصه به ما تنگ می شد

پاکدل در پایان در خصوص اختصاص ردیف بودجه ای برای فدراسیون هایی که تیم های زنان آنها در میادین مختلف موفق هستند هم خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه عددی را در نظر گرفته‌اند اما آن عدد شاید در حد هزینه‌ای که برای زنان می‌شود نیست. در بحث بودجه خدمت وزیر نامه نوشتیم. او اشراف کامل به هندبال دارد. رشته ما رشته تیمی و گروهی است و تعداد نفرات اعزامی ما زیاد است. اگر حامی مالی نداشتیم واقعاً عرصه به ما تنگ می‌شد. هنوز متاسفانه ۳۲ درصد اعتبارات ما پرداخت نشده است. امیدواریم آقای وزیر مثل همیشه که حلال مشکلات بوده دستور لازم را بدهد. اگر پرداخت نشود در بحث اعزام‌ها دچار مشکل می‌شویم. هم میزبان مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان هستیم و هم چند رویداد بین‌المللی داریم.

وی در نهایت به ساخت و تکمیل ساختمان و کمپ تیم ملی هم اشاره کرد و بیان داشت: کمپ تیم‌های ملی را هم می‌خواهیم با گرفتن مجوزهای لازم بسازیم.

زهرا محمدی فر