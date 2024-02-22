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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۳

امام جمعه سرعین:

هدف از احسان و نیکوکاری کریم‌پروری است

هدف از احسان و نیکوکاری کریم‌پروری است

سرعین- امام جمعه شهرستان سرعین گفت: در قالب جشن احسان و نیکوکاری، هدف کریم پروری است تا بتوان از توانمندی معنوی و مادی خیران در مساعدت به گروه‌های مختلف بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیرعلیپور شامگاه چهارشنبه در نشست با معاون مشارکت کمیته امداد با محوریت جشن نیکوکاری در سرعین، اظهار کرد: کمیته امداد در سال‌های اخیر از ظرفیت خیران و شبکه‌های مردمی برای مساعدت به نیازمندان و اقشار کم‌توان بهره گرفته است.

وی تصریح کرد: جشن استانی نیکوکاری با حضور خیران در یکی از سالن‌های مناسب این شهر توریستی برگزار خواهد شد تا بتوانیم از توان و همراهی خیران در مساعدت به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان بهره بگیریم.

امام جمعه شهرستان سرعین حضور رسانه‌ها را در این برنامه با هدف انعکاس این حرکت خداپسندانه یادآور شد و گفت: مدارس و مراکز نیکوکاری ظرفیت خوبی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری هستند که از این ظرفیت فراهم شده باید بهره گرفت.

حجت‌الاسلام شیرعلیپور افزود: در قالب جشن احسان و نیکوکاری، هدف کریم‌پروری است تا بتوان از توانمندی معنوی و مادی خیران در مساعدت به گروه‌های مختلف بهره گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کمیته امداد در ۴۵ سال عمر پربرکت خود همواره در صحنه دفاع از نیازمندان و خانواده‌های آبرومند بی‌بضاعت بهره برده تا شرایط مطلوبی را در کمک و مساعدت به آنها مهیا کند.

امام جمعه شهرستان سرعین به ایام پایانی سال و جمع‌آوری کمک‌های مردمی در قالب جشن نیکوکاری اشاره کرد و ادامه داد: در این ایام بهتر است مساعدت‌های خیران و عموم مردم در سریع‌ترین زمان به دست خانواده‌های تحت حمایت رسیده تا نیازمندی‌های شب عید این خانواده‌ها برطرف شود.

کد مطلب 6034358

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