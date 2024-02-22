به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیرعلیپور شامگاه چهارشنبه در نشست با معاون مشارکت کمیته امداد با محوریت جشن نیکوکاری در سرعین، اظهار کرد: کمیته امداد در سال‌های اخیر از ظرفیت خیران و شبکه‌های مردمی برای مساعدت به نیازمندان و اقشار کم‌توان بهره گرفته است.

وی تصریح کرد: جشن استانی نیکوکاری با حضور خیران در یکی از سالن‌های مناسب این شهر توریستی برگزار خواهد شد تا بتوانیم از توان و همراهی خیران در مساعدت به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان بهره بگیریم.

امام جمعه شهرستان سرعین حضور رسانه‌ها را در این برنامه با هدف انعکاس این حرکت خداپسندانه یادآور شد و گفت: مدارس و مراکز نیکوکاری ظرفیت خوبی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری هستند که از این ظرفیت فراهم شده باید بهره گرفت.

حجت‌الاسلام شیرعلیپور افزود: در قالب جشن احسان و نیکوکاری، هدف کریم‌پروری است تا بتوان از توانمندی معنوی و مادی خیران در مساعدت به گروه‌های مختلف بهره گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کمیته امداد در ۴۵ سال عمر پربرکت خود همواره در صحنه دفاع از نیازمندان و خانواده‌های آبرومند بی‌بضاعت بهره برده تا شرایط مطلوبی را در کمک و مساعدت به آنها مهیا کند.

امام جمعه شهرستان سرعین به ایام پایانی سال و جمع‌آوری کمک‌های مردمی در قالب جشن نیکوکاری اشاره کرد و ادامه داد: در این ایام بهتر است مساعدت‌های خیران و عموم مردم در سریع‌ترین زمان به دست خانواده‌های تحت حمایت رسیده تا نیازمندی‌های شب عید این خانواده‌ها برطرف شود.