۱.۴ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت شد

مهدی مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از ثبت یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۷۲ تردد در محورهای ورودی این استان در بهمن ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: به طور میانگین در هر ساعت یک هزار و ۹۶۲ تردد در محورهای استان انجام شده است.

وی افزود: بر اساس آمار اخذ شده از سامانه‌های هوشمند تردد شمار برخط روز یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه، مصادف با چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، پرترددترین روز در محورهای استان سمنان بوده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اینکه ۲۲ درصد ترددها مربوط به خودروهای سنگین بوده، گفت: محورهای ورودی استان سمنان از نظر فراوانی ترددها در بهمن ماه رتبه دهم را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند.

مقیمی با اشاره به استفاده روزافزون شهروندان از سامانه‌های ارتباطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: در یک ماهه بهمن ماه ۴۱ هزار و ۶۷۶ نفر از خدمات تلفن گویا ۱۴۱ استفاده کردند.

وی از ایوانکی - شریف آباد به عنوان پرترددترین محور این استان در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: به طور متوسط روزانه ۲۱ هزار و ۲۲۰ تردد در این محور طی بهمن ماه ثبت شده است

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به مقصد سفر خودروهای پلاک استان سمنان افزود: تهران با ۲۷ درصد در صدر مقاصد سفر خودروهای پلاک استان سمنان در بهمن ماه بوده است.

مقیمی با بیان اینکه استان‌های مازندران با ۲۶ درصد و خراسان رضوی با ۱۸ درصد بعد از تهران به ترتیب رتبه دوم و سوم بیشترین مقاصد سفر خودروهای با پلاک استان سمنان را در بهمن ماه به خود اختصاص دادند اضافه کرد: همچنین استان گلستان با هفت درصد، قم با پنج درصد در رتبه‌های چهارم و پنجم بیشترین مقاصد سفر خودروهای پلاک استان سمنان در بهمن ماه امسال بودند.