۳ میلیون تردد خودرو در استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی ظهر یکشنبه در بازدید از سامانه های نظارتی پایش جاده های استان سمنان در اداره کل راهداری، اظهار کرد: طی تیرماه سال جاری بیش از سه میلیون و ۶۸۷ هزار تردد بین‌استانی انواع وسایل نقلیه در محورهای استان سمنان به ثبت رسید که بیانگر حجم بالای تردد در این شبکه ارتباطی است.

وی افزود: در این بازه زمانی، متوسط تردد ساعتی در محورهای ورودی استان دو هزار و ۲۷۹ وسیله نقلیه و در محورهای خروجی دو هزار و ۶۵۷ وسیله نقلیه ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه جمعه پنجم تیرماه پرترددترین روز ماه بوده است، ادامه داد: ۱۸ درصد از مجموع ترددهای ثبت‌شده مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که جایگاه راهبردی استان سمنان در حمل‌ونقل و ترانزیت کالا را نشان می‌دهد.

مقیمی با اشاره به اینکه محور شریف آباد به ایوانکی همچنان پرترددترین محور استان است، تصریح کرد: در این محور به‌طور متوسط روزانه ۲۱ هزار و ۳۸۷ تردد ثبت شده است.

وی درباره مقاصد سفر خودروهای دارای پلاک استان سمنان نیز توضیح داد: استان تهران با ۳۲ درصد، مازندران با ۱۴ درصد، گلستان با ۹ درصد، قم با هشت درصد و خراسان رضوی با هفت درصد، مهم‌ترین مقاصد سفر شهروندان سمنانی در تیرماه بوده‌اند و سایر استان‌ها نیز در مجموع ۳۰ درصد از سهم سفرها را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان همچنین با اشاره به ماندگاری خودروهای غیر بومی در استان یادآور شد: بیشترین سهم ماندگاری بیش از سه روز مربوط به خودروهای پلاک تهران با ۳۹ درصد، خراسان رضوی با ۱۶ درصد و اصفهان با هفت درصد بوده است.

مقیمی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات سامانه‌های ثبت تخلفات، محور میامی–سبزوار در محدوده دوچیله بیشترین نسبت تخلف سرعت به میزان تردد را در تیرماه به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: از رانندگان انتظار می رود با رعایت سرعت مجاز در محدوده عبور یوز ضمن ارتقا ایمنی سفر از حیات وحش منطقه نیز حفاظت کنند.