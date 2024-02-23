کارشناسان هوش مصنوعی خواستار وضع قوانین دیپ فیک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارشناسان هوش مصنوعی مدیران اجرایی صنعتی از جمله یوشوا بنجیو به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه در نامه سرگشاده ای با توجه به ریسک های احتمالی دیپ فیک برای جامعه، خواهان تصویب قوانین بیشتری در این باره شدند.

در این نامه که توسط اندرو کریچ محقق هوش مصنوعی نوشته شده، آمده است: امروزه دیپ فیک ها شامل تصاویر هرزنگاری، کلاهبرداری یا اخبار جعلی سیاسی هستند. از آنجا که هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت است و ساخت دیپ فیک ها را ساده تر می کند، به اقدامات امنیتی بیشتری نیاز است.

دیپ فیک ها تصاویر، اصوات و ویدیوهایی هستند که با الگوریتم های هوش مصنوعی ابداع شده اند و پیشرفت های اخیر در فناوری سبب شده آنها نسبت به محتوای تولید شده توسط انسان متمایز شوند.

در این نامه سرگشاده توصیه هایی درباره قانونمندسازی دیپ فیک ها از جمله جرم انگاری کامل هرزنگاری کودکان، تعیین مجازات‌های کیفری برای افرادی که آگاهانه دیپ‌فک‌های مخرب را ایجاد یا تسهیل کنند و الزام شرکت‌های هوش مصنوعی برای جلوگیری از ایجاد دیپ‌فیک‌های مخرب با استفاده از محصولاتشان را ارائه کرده است.

تاکنون بیش از ۴۰۰ فرد از صنایع مختلف از جمله سرگرمی و سیاست از جمله استیون پینکر استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد، دو رییس جمهور سابق استونی، محققان دیپ مایند (زیر مجموعه گوگل) و یک پژوهشگر اوپن ای آی این نامه را امضا کرده اند.