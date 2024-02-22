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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۳۷

امام جمعه موقت خاش:

مردم ایران با شرکت در انتخابات میهن خود را می‌سازند

مردم ایران با شرکت در انتخابات میهن خود را می‌سازند

خاش- امام جمعه موقت خاش گفت:مردم با شرکت در انتخابات۱۱اسفندماه و خلق حماسه‌ای باشکوه نقش تأثیرگذار خود را در سازندگی میهن برای جهانیان به نمایش می گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن شیبک شامگاه چهارشنبه در نشست بصیرتی، روشنگری و جهاد تبیین که با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خاش برگزار شد، افزود: جامعه فرهنگی در ابعاد مختلف جامعه و همواره نقش آفرینی و تأثیرگذاری خود را داشته و دارند و هم اکنون، همگام و همسو با سایر اقشار ملت بزرگ ایران، پس از خلق حماسه باشکوه ۲۲ بهمن و جشن ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، آماده خلق حماسه در انتخابات ۱۱ اسفندماه هستند.

وی اظهار کرد: حضور در انتخابات، سبب تقویت امید در دوستان و ایجاد یاس در جبهه دشمنان می‌شود، بنابراین همه اقشار جامعه باید به گرمایی، شور انتخاباتی و جذب حداکثری مردم در این عرصه تلاش کنند.

شیبک اضافه کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات فراهم بوده و قطعاً ظرفیت حضور مردم در این عرصه به اقتدار و عزت ایران سربلند می‌افزاید.

وی گفت: دشمنان اسلام و انقلاب از قهر سیاسی و کم رنگ جلوه دادن حضور مردم در صحنه انتخابات نفع می‌برند، آنان برای رسیدن به اهداف خود تلاش کرده و خواهان ایجاد فاصله بین مردم و رهبری نظام بوده و با ترفندهای مختلف می‌خواهند مردم را از نظام مأیوس کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاش نیز در این جلسه گفت: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در ابعاد مختلف جامعه، همیشه خوش درخشیده‌اند و قطعاً در انتخابات یازدهم اسفندماه مجلس شورای اسلامی نیز حضوری حماسی خواهند داشت.

محمدانور ایمانی فرد اظهار کرد: تمام شاعران، نویسندگان، فعالان قرآنی، هنرمندان رشته‌های موسیقی، هنرهای نمایشی، تجمسی، سازندگان، نوازندگان و خواننده‌های بلوچی و غیره آماده شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند ماه هستند.

کد مطلب 6034501

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