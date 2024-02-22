به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن شیبک شامگاه چهارشنبه در نشست بصیرتی، روشنگری و جهاد تبیین که با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خاش برگزار شد، افزود: جامعه فرهنگی در ابعاد مختلف جامعه و همواره نقش آفرینی و تأثیرگذاری خود را داشته و دارند و هم اکنون، همگام و همسو با سایر اقشار ملت بزرگ ایران، پس از خلق حماسه باشکوه ۲۲ بهمن و جشن ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، آماده خلق حماسه در انتخابات ۱۱ اسفندماه هستند.

وی اظهار کرد: حضور در انتخابات، سبب تقویت امید در دوستان و ایجاد یاس در جبهه دشمنان می‌شود، بنابراین همه اقشار جامعه باید به گرمایی، شور انتخاباتی و جذب حداکثری مردم در این عرصه تلاش کنند.

شیبک اضافه کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات فراهم بوده و قطعاً ظرفیت حضور مردم در این عرصه به اقتدار و عزت ایران سربلند می‌افزاید.

وی گفت: دشمنان اسلام و انقلاب از قهر سیاسی و کم رنگ جلوه دادن حضور مردم در صحنه انتخابات نفع می‌برند، آنان برای رسیدن به اهداف خود تلاش کرده و خواهان ایجاد فاصله بین مردم و رهبری نظام بوده و با ترفندهای مختلف می‌خواهند مردم را از نظام مأیوس کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاش نیز در این جلسه گفت: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در ابعاد مختلف جامعه، همیشه خوش درخشیده‌اند و قطعاً در انتخابات یازدهم اسفندماه مجلس شورای اسلامی نیز حضوری حماسی خواهند داشت.

محمدانور ایمانی فرد اظهار کرد: تمام شاعران، نویسندگان، فعالان قرآنی، هنرمندان رشته‌های موسیقی، هنرهای نمایشی، تجمسی، سازندگان، نوازندگان و خواننده‌های بلوچی و غیره آماده شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند ماه هستند.