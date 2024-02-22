لزوم تقویت زیرساخت ها و توسعه کتابخانه ها در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر چهارشنبه در دیدار با دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خوش آمد گویی، اظهار داشت: خدمات اداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام، به خصوص انجام اقدامات بسیار خوب فرهنگی در کنگره شعر «طلوع سرخ» و ایام اربعین و کارهایی که در راستای تقویت کتابخانه های استان انجام شده است، قابل تقدیر است.

وی با اشاره به محدودیت منابع و کم برخورداری استان ایلام، گفت: نیاز است که در مرکز، برای تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگی در راستای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه کتابخانه ها به استان ایلام توجه ویژه شود.

امام جمعه ایلام با تأکید بر گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه، تصریح کرد: در برخی مواقع نیاز است از ظرفیت خیرین در این راستا استفاده شود؛ چراکه نه تنها افرادی که نیاز به خواندن کتاب دارند و می‌خواهند از ظرفیت کتابخانه ها استفاده کنند، بلکه کتابخانه باید مکانی برای پر کردن اوقات فراغت باشد.

وی با تأکید بر توسعه کتابخانه ها و افزایش میزان نشاط و جذابیت کتابخانه ها، تصریح کرد؛ باید امکانی فراهم شود تا در مناطق کمتر برخوردار مراجعین بتوانند از دسترسی به رایانه و اینترنت در کتابخانه ها بهره مند باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با تأکید بر نقش رسانه ملی، خبرنگاران و فضای مجازی در توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، عنوان داشت: کتابخانه ها با ارائه خدمات فرهنگی می‌توانند در ساختن انسان‌های سالم، با بصیرت و آگاه و در مجموع ساختن جامعه‌ای غنی با پشتوانه‌ای فرهنگی نقش مهمی ایفا کنند.

دبیرکل نهاد با بیان اینکه تعداد ۳ هزار و ۸۰۰ کتابخانه در سطح کشور زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور فعال است، تصریح کرد: شبکه کتابخانه های عمومی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا مقام اول را دارد، در آسیا جزء ۵ کشور اول و در دنیا جزء ۲۰ کشور نخست هستیم.

مهدی رمضانی با عنوان اینکه در حوزه توسعه کتابخانه های عمومی و تعریف خدمت، ایران جزء کشورهای پیشرو است، گفت: در این حوزه دو مسئله وجود دارد؛ اول دسترسی به کتاب و ایجاد نقطه ارائه خدمت و دوم توسعه خدمات که مورد توجه است. نهاد کتابخانه های عمومی کشور جزء معدود دستگاه‌های خدماتی است که علاوه بر وظایف و مأموریت‌ها، برای خود خدمت جدید تعریف کرده است، در این راستا می‌توان به ارائه ۶۰ خدمت در نسل جدید کتابخانه ها اشاره کرد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تأکید بر تمرکز بر حوزه کودک و نوجوان، بیان کرد: در این حوزه کارهای مؤثری صورت گرفته و در حال حاضر همه کتابخانه ها به بخش کودک مجهز هستند.