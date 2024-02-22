رقابت انتخابات در استان سمنان رسماً آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت قانونی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز آغاز شده است همچنین مهلت تبلیغات نامزدهای خبرگان رهبری نیز از هفته قبل در اقصی نقاط استان سمنان شروع شده بود در نتیجه از امروز رسماً رقابت‌های انتخاباتی در چهار حوزه انتخابیه استان به اوج خواهد رسید.

۱۴۹ نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی و دو نامزد خبرگان رهبری برای کسب مجموعاً پنج کرسی با هم به رقابت خواهند پرداخت همچنین شهرداری‌ها برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی دو فضا را در نظر گرفته که یکی عمومی و البته رایگان و دیگری به صورت اختصاصی و با دریافت وجه است.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پخش مناظره نامزدهای انتخابات مجلس نیز خبر داد و گفت: این مناظره‌ها از سوم تا هشتم اسفند ماه پخش می‌شود تا مردم در جریان برنامه‌ها و افکار نامزدهای مجلس قرار گیرند.

احمد ریواده با بیان اینکه تبلیغات نامزدها نیز بر اساس کنداکتور و قرعه کشی مشخص شده و از صدا و سیما پخش می‌شود، ابراز کرد: تبلیغات میدانی و محیطی نیز در نقاط مختلف استان سمنان آغاز شده و انتظار از نامزدها و طرفداران آنها این است که اخلاق رقابت را رعایت کنند.

وی ضمن بیان اینکه با آغاز تبلیغات نامزدها استان سمنان رنگ و بوی فضای پر شور انتخابات به خود گرفته است، افزود: ۱۴۹ نامزد در چهار حوزه انتخابیه بر سر کسب کرسی بهارستان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که انتظار می‌رود همه این افراد اخلاق انتخاباتی را در تبلیغات خود رعایت کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه آمار مشارکت نامزدها به نسبت چهار سال قبل رشد داشته است، ابراز داشت: امسال حضور زنان نیز قابل توجه بود به نحوی که از سمنان، سرخه و مهدی‌شهر ۸ نامزد، شاهرود و میامی ۸ نامزد، دامغان پنج نامزد و گرمسار و آرادان سه خانم اعلام نامزدی در انتخابات را کردند.

ریواده ضمن بیان اینکه حوزه سمنان، سرخه و مهدیشهر و حوزه انتخابیه شاهرود و میامی بیشترین تعداد نامزدهای انتخاباتی را دارد، تصریح کرد: از نامزدهای انتخابات درخواست داریم در تبلیغات خود دستاوردهای نظام در استان را حتماً بیان کرده و مردم را به حضور در پای صندوق‌های رأی ترغیب کنند.

وی ضمن بیان اینکه مهلت قانونی اتمام تبلیغات انتخاباتی پایان روز نهم اسفند ماه خواهد بود، افزود: چنانچه نامزدی قصد انصراف دارد قبل ۷۲ ساعت آغاز رأی گیری باید آن را اعلام کرده و فرمانداری‌ها مردم را در جریان این تغییرات قرار دهند.

طبق اعلام ستاد انتخابات استان سمنان ساعت پخش مناظره‌ها هر روز از ساعت ۹ تا ۱۱، ۱۴ تا ۱۶ و ۱۸ تا ۲۰ است و در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدها، فقط گفت و گوی یکی از نامزدهای شرکت کننده در مناظره پخش می‌شود.