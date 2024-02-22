به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گالری، نپلتفرم» عنوان نمایشگاهی گروهی شامل آثار هفت هنرمند نقاش است که جمعه چهارم اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری سهراب افتتاح می شود.

مرتضی اسدی، وحید چمانی، پانته‌آ رحمانی، امیرحسین زنجانی، شبنم شعبانی، مهرداد محب علی و ساسان نصیری؛ هفت هنرمندی هستند که آثارشان تا ۱۵ اسفند در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

شاهین ترکمن مدیر گالری سهراب با بیان این‌که در نمایشگاه پلتفرم دوازده اثر از دوره‌های مختلف کاری این هفت هنرمند روی دیوار می رود، درباره عنوان نمایشگاه گفت: پلتفرم معانی و دلالت های مختلفی دارد و سکو، برنامه، چارچوب و … ترجمه شده است. این نمایشگاه نگاه به آینده دارد. هنرمندانی در این نمایشگاه حضور دارند که گام های بلندی برداشته اند و برخی نیز در نقطه برداشتن این گام هستند. در این نمایشگاه مراد ما از واژه پلتفرم، سکو است. در واقع کاربرد این اصطلاح برای این نمایشگاه، از عرصه برندینگ وام گرفته شده است؛ چرا که «برنامه جامع برندینگ» را پلتفرم می‌نامند و پلتفرم نوعی سکوی پرتاب است.

نمایشگاه گروهی «پلتفرم» جمعه ۴ اسفند در گالری سهراب به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر شماره ۱۴۲ افتتاح می شود و تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد داشت. ساعت بازدید در روزهای هفته از ۱۱ صبح تا ۲۰، و جمعه ها از ۱۶ تا ۲۰ است. گالری یکشنبه‌ها تعطیل است.