به گزارش خبرگزاری مهر، گالری «سهراب» از روز جمعه ۲۰ بهمن ماه پذیرای آثار زنده یاد محمدعلی ترقی جاه، از پیشگامان هنر نوگرای ایران میشود، هنرمندی که با نقاشیهای شاعرانه و حضور تجریدی اسبهایش صلح و آرامش را برای انسان امروز به ارمغان میآورد.
در نمایشگاه «قصههای خیال انگیز» حدود ۴۰ اثر از دورههای مختلف کاری زنده یاد ترقی جاه به کیوریتوری امیر یگانه به نمایش در میآید.
آثار این نمایشگاه در حقیقت گزیدهای از چند دهه تلاش هنرمندانه محمدعلی ترقی جاه هستند و میتوانند بازتابی از بینش هنری و نگاه زیباییشناسانه این نقاش فقید به حساب آیند.
در تابلوهای «ترقیجاه» عناصر و اجزای تابلو کیفیتی رها گونه و سبکبال دارند. اسبها و خروسهای ساده شده او هر چند در بادی امر ذهن بیننده را به سمت نقاشیهای مکتب سقاخانه میکشانند، با این حال به جهت اندک بودن مایههای سنتی این نقاشیها خیلی زود راه خود را از سقاخانه جدا میکنند. با وجود استفاده از خط و متن به عنوان یک بافت یا چهرههای زنان در کنار اسبها، آنچه در فضای کلی نقاشیهای ترقی جاه برجستگی و غلبه دارد فضای شخصی هنرمند است.
محمدعلی ترقیجاه متولد ۱۳۲۲ تهران در سال ۱۳۴۶ برنده مدال طلای مسابقات هنری دانشگاههای ایران شد. سال ۱۳۵۵ اولین نمایشگاه خود را به صورت انفرادی در تهران برگزار کرد و ۲ سال بعد نیز اولین نمایشگاه برون مرزی خویش را در گالری نمایشگاه بینالمللی هنر بازل سوییس برگزار کرد. از سال ۱۳۶۰ سبک خاص خود را که مشخصهاش اسبهای تجرید یافته بود پایه نهاد که بارزترین نشان هنری وی شد. پس آن، موزه بینالمللی هنر قرن ۲۱ آمریکا (TIMOTCA) آثار او را به عنوان نماینده هنر ایران انتخاب کرد. برخی از آثار این هنرمند در موزه هنرهای معاصر تهران، موزه هنرهای مدرن شارجه، نوتردام هلند و … نگهداری می شود. ترقی جاه، سال ۱۳۸۹ در حالی که به تازگی از نمایشگاه موفق خود در سوییس به ایران بازگشته بود، در سن ۶۷ سالگی درگذشت.
از زنده یاد ترقیجاه این جمله بهعنوان ترجیعبند گفتههایش نقل شده است: «همواره آرزویم این بوده که همه آدمیان بیآنکه دلمشغول ویژگیهای متمایز باشند، در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنند.»
علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه «قصههای خیال انگیز» میتوانند از روز جمعه ۲۰ بهمن به گالری «سهراب» به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ مراجعه کنند. نمایشگاه تا ۳۰ بهمن ادامه دارد و گالری یکشنبهها تعطیل است. ساعت بازدید از ۱۱ صبح تا ۸ شب و جمعهها از ۴ عصر تا ۸ شب است.
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