به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی در حاشیه جشنواره رویش به میزبانی دانشگاه یزد با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره رویش و میزبانی شایسته استان یزد، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه بودجه مکلف است که ۱۵ درصد اعتبار هر دانشگاه را به امور پژوهشی و ۵ درصد از آن را به امور فرهنگی اختصاص دهد از این رو خوشبین هستیم دانشگاه‌ها برای امور فرهنگی با مشکل مالی مواجه نباشند.

وی بیان کرد: ایران عزیز معدن استعدادها در عرصه‌های مختلف است و حضور در جشنواره رویش، احساس غرور دارد چرا که می‌بینیم دانشجویان کشور چقدر با استعداد و با انگیزه و اهل تلاش و کوشش هستند.

وی افزود: دانشگاه‌های مختلف در عرصه فرهنگی کارهای زیادی انجام دادند که در نمایشگاه رویش به نمایش گذاشته شده است و یکی از دستاوردهای نمایشگاه رویش برنامه داشتن برای آینده و سرلوحه قرار دادن فناوری فرهنگی در کارها و تلاش برای ایجاد بستر فرهنگ سازی و فرهنگ فناوری و نوآوری است تا دانشجویان در عرصه‌های مختلف مهارت بیاموزند که هم در زندگی فردی و هم اجتماعی کارایی دارد.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه ایران سرمایه‌های اجتماعی فراوانی در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه فرهنگی دارد، تصریح کرد: باید با برنامه ریزی در راه پویش و پالایش فرهنگی گام برداریم چرا که بزرگترین سرمایه هر کشور فرهنگ آن کشور است و فرهنگ شایسته، فکر شایسته و عمل شایسته را رقم می‌زند.

زلفی گل عنوان کرد: به دانشگاه‌ها علاوه بر مأموریت‌های علمی فناوری و نوآوری مأموریت‌های فرهنگی ویژه با استفاده از سه رکن اصلی شامل اعضای هیأت علمی، یاوران علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها داده شده است.