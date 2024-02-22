۳۵ نشست تخصصی برای بانوان کنشگر در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی همتی فر صبح پنجشنبه با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: هیأت‌های مذهبی برای حضور حداکثری در انتخابات نقش بسزایی دارند.‌

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در این راستا، جلساتی برای افراد خاص به منظور تبیین اهمیت انتخابات برگزار شد.

وی با تاکید بر نقش بانوان برای حضور حداکثری جامعه در انتخابات گفت: ۳۵ نشست تخصصی برای بانوان کنشگر در شهرستان‌ها برگزار که این نشست‌ها بازخوردهای خوبی داشت و ۱۴۰۰ نفر از بانوان در این زمینه آموزش دیدند.

همتی فر همچنین از اعزام مبلغ به مراکز جمعیتی مورد نیاز خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰۰ مبلغ به مراکز درخواستی اعزام شدند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: نگاه ما این است که برای خواص باید به صورت ویژه کار کرد تا آنها نیز مردم را به حضور در صحنه‌های مختلف، از جمله انتخابات، تشویق کنند.

وی اظهار کرد: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، گفتمان‌های دینی و تولید محتوا در فضای مجازی از دیگر برنامه‌های این سازمان برای ترویج فرهنگ مشارکت در انتخابات است.