فعالیت ۴ شبکه تلویزیونی تبلیغات انتخاباتی برای استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار شبکه تلویزیونی برای تبلیغات انتخاباتی در استان زنجان راه‌اندازی شد تا مردم با برنامه‌ها و اهداف داوطلبان عرصه نمایندگی مجلس بیشتر آشنا شوند.

مردم استان زنجان می‌توانند با جستجوی مجدد کانال‌ها در تلویزیون‌های خود، شاهد شبکه‌های انتخاباتی در حوزه انتخاباتی خود باشند.

شبکه ۱۰۰ برای حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه راه‌اندازی شده تا مردم این مناطق با کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بیشتر آشنا شوند.

همچنین شبکه ۱۰۱ برای حوزه انتخابیه خدابنده و شبکه ۱۰۲ برای حوزه انتخابیه زنجان و طارم راه‌اندازی شده است.

مردم در حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود نیز می‌توانند با جستجوی مجدد کانال‌ها در تلویزیون‌های خود از طریق شبکه ۱۰۳ با داوطلبان نمایندگی مجلس شورای در حوزه انتخابیه خود آشنا شوند.

استان یک میلیون یکصد هزار نفری زنجان چهار حوزه انتخابیه دارد که از این چهار حوزه ۵ نفر راهی مجلس شورای اسلامی خواهند شد.