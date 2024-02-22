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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵

حمله راکتی مقاومت به شهرک‌های صهیونیستی/ انهدام مرکاوا در غزه

حمله راکتی مقاومت به شهرک‌های صهیونیستی/ انهدام مرکاوا در غزه

گردان‌های قدس اعلام کرد که دو شهرک صهیونیست‌نشین «نیر عام» و «مفلاسیم» را در پاسخ به جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه مردم غزه هدف حمله راکتی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست‌نشین «نیر عام» و «مفلاسیم» در مجاورت نوار غزه پس از حملات موشکی و راکتی مقاومت به صدا درآمد.

گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان در نوار غزه، این دو شهرک را هدف حملات راکتی قرار داده است.

گردان‌های قدس همچنین اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در مرکز محله «الزیتون» شهر غزه هدف حمله خمپاره‌ای و راکت‌های ۱۰۷ میلی متری قرار داده است.

گردان‌های قسام نیز از حمله خمپاره‌های مشترک با گردان‌های المجاهدین به مواضع اشغالگران در جنوب محله الزیتون غزه خبر داد.

گردان‌های قسام همچنین اعلام کرد که یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را در محله الزیتون غزه با راکت یاسین ۱۰۵ منهدم کرده است.

منابع محلی گزارش دادند که درگیری‌های سختی بین رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیست در محله الزیتون در جریان است.

کد مطلب 6035022

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
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      پاسخ
      زنده باد مقاومت فلسطین. 💚🌱🇵🇸

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