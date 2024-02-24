به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری غربی، تعدادی از رهبران کشورهای غربی از جمله نخست وزیران ایتالیا، کانادا و بلژیک روز شنبه برای همبستگی در دومین سالگرد آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، وارد کیف شدند.

رویترز به نقل از دولت ایتالیا اعلام کرد که نخست وزیر ایتالیا «جورجیا ملونی»، همتایان کانادایی او جاستین ترودو، الکساندر د کرو بلژیکی و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، شب گذشته با قطار از کشور همسایه لهستان به پایتخت اوکراین سفر کردند.

فون در لاین در شبکه ایکس اعلام کرد که او در دومین سالگرد جنگ اوکراین در کی‌یف به سر می‌برد و در همین باره گفت: برای جشن گرفتن مقاومت فوق العاده مردم اوکراین، ما بیش از هر زمان دیگری از نظر مالی، اقتصادی، نظامی و اخلاقی در کنار اوکراین ایستاده‌ایم.»