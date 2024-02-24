  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۹

گردهمایی سران غربی در کی‌یف در دومین سالگرد جنگ اوکراین

گردهمایی سران غربی در کی‌یف در دومین سالگرد جنگ اوکراین

تعدادی از رهبران کشورهای غربی برای همبستگی در دومین سالگرد آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، وارد کیف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری غربی، تعدادی از رهبران کشورهای غربی از جمله نخست وزیران ایتالیا، کانادا و بلژیک روز شنبه برای همبستگی در دومین سالگرد آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، وارد کیف شدند.

رویترز به نقل از دولت ایتالیا اعلام کرد که نخست وزیر ایتالیا «جورجیا ملونی»، همتایان کانادایی او جاستین ترودو، الکساندر د کرو بلژیکی و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، شب گذشته با قطار از کشور همسایه لهستان به پایتخت اوکراین سفر کردند.

فون در لاین در شبکه ایکس اعلام کرد که او در دومین سالگرد جنگ اوکراین در کی‌یف به سر می‌برد و در همین باره گفت: برای جشن گرفتن مقاومت فوق العاده مردم اوکراین، ما بیش از هر زمان دیگری از نظر مالی، اقتصادی، نظامی و اخلاقی در کنار اوکراین ایستاده‌ایم.»

کد مطلب 6036486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بنده خدا IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چرا روسیه باوجوددشمنی آشکار غرب باروسبه واسلاوتبارها اجازه برگزاری اجلاس سران کشورهای غربی درمیف راباامنیت مانل به اروپا می‌دهد ؟ آیا این بحز نشانه ضعف چیز دیگری میتواند بیانگ باشد!!،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها