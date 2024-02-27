موضع مسکو در مورد شرایط مذاکرات صلح بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آندری ملنیک، سفیر سابق اوکراین در آلمان، اعلام کرد که متحدان کی‌یف باید مذاکرات پیش‌رو با مسکو را انجام دهند تا به طور قابل اعتماد و محرمانه، به شرایط صلح قابل قبول روسیه برسند.

ملنیک در مصاحبه‌ای با روزنامه تاگس اشپیگل گفت: «نظر شخصی من این است که متحدان ما با آرامش بررسی کنند که آیا تمایل واقعی در مسکو برای دستیابی به توافق وجود دارد یا خیر.»

این سفیر سابق تاکید کرد که «انجام مذاکرات مقدماتی به معنای کنار گذاشتن منافع نیست.»

ملنیک در عین حال تاکید کرد که «از دیدگاه اوکراین، دستیابی به توافق غیرممکن است. با این حال، شرکا باید از دیپلماسی خود استفاده کنند.

لازم به ذکر است که اولین مذاکرات بین روسیه و اوکراین پس از آغاز عملیات نظامی ویژه در اوایل مارس ۲۰۲۲ در بلاروس انجام شد، اما هیچ نتیجه ملموسی به همراه نداشت.

در ۲۹ مارس همان سال، دور بعدی در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، زمانی که مسکو برای اولین بار اصول یک توافق احتمالی آینده را که روی کاغذ نوشته شده بود، از کیف دریافت کرد.

این توافق از جمله شامل تعهداتی در مورد وضعیت بی طرف و غیر متعهد اوکراین و امتناع این کشور از استقرار تسلیحات کشورهای خارجی از جمله سلاح‌های هسته‌ای در خاک این کشور بود. با این حال، کیف به سرعت از آنچه بر سر آن توافق شده بود عقب نشینی کرد و سپس قانونی را صادر کرد که مذاکره با روسیه را ممنوع می‌کرد.