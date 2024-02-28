ایران نهمین فولادساز جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود، فهرست ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد در ماه ژانویه ۲۰۲۴ را منتشر کرد که ایران با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، در جایگاه نهم این فهرست قرار گرفت.

۷۱ کشور جهان در ماه ژانویه سال میلادی امسال، ۱۴۸ میلیون و یک صد هزار تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی، ۱.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد خام در ماه ژانویه ۲۰۲۴ به ترتیب شامل چین (۷۷.۲ میلیون تن، کاهش ۶.۹ درصدی)، هند (۱۲.۵ میلیون تن، افزایش ۷.۳ درصدی)، ژاپن (۷.۳ میلیون تن، افزایش ۶ دهم درصدی)، آمریکا (۶.۸ میلیون تن، کاهش ۳ دهم درصدی)، روسیه (۶.۲ میلیون تن، افزایش ۱.۲ درصدی)، کره جنوبی (۵.۷ میلیون تن، افزایش ۱.۵ درصدی)، ترکیه (۳.۲ میلیون تن، افزایش ۲۴.۷ درصدی)، آلمان (۲.۹ میلیون تن، کاهش ۹ دهم درصدی) ایران (۲.۶ میلیون تن، افزایش ۳۹.۳ درصدی) و برزیل (۲.۵ میلیون تن، کاهش ۷.۲ درصدی) است.