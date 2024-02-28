استان: تهران

حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

رضا امیدوار تجریشی یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

سوال کشوری:

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

باید نگاه ملی در مجلس قالب باشد و تصمیمات بر اساس منافع ملی و بعد محلی اتخاذ شود و نگاه صرف محلی به تصمیم گیری در مجلس خطاست.

تجریشی افزود: دولت و مجلس برای پیشبرد اهداف کشور و نظام باید همکاری متعدد داشته باشند اما این همکاری نباید به معنای مجلس دولتی باشد، مجلس مردمی باشد.

باید قوانین خوبی در حوزه نظارت در مجلس گرفته شود، با بقیه دستگاه‌ها نباید تعارف داشت، برخی از قوانین تاریخ مصرف اش گذشته و باید به روزرسانی در قوانین به نفع مردم گام برداشت.

سوال استانی:

*آلودگی هوا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایج‌ترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامه‌ای دارید؟

مجلس باید در این خصوص در عملکرد وزارت کشور، استاندار و شهردار و شورای شهر نظارت کند و فردی به عنوان شهردار انتخاب شود که از لحاظ فنی و تخصصی در جایگاه بالایی قرار داشته باشد. باید ارتباط قوی بین نمایندگان مجلس و شورای شهر برقرار شود.