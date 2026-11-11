حجت الاسلام مرتضی همتی فر ضمن تسلیت ایام شهادت مظلومانه بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز شهادت بانوی مکرم اسلام، اجتماع فاطمیون ساعت ۹ صبح روز جمعه، ۲۲آبان ماه ۱۴۰۵ در عرصه میدان شهدا به همراه تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام برگزار خواهد شد و مردم ولایتمدار و عزادار در قالب این اجتماع باشکوه و حرکت به سمت حرم مطهر رضوی، این مصیبت عظمی را به محضر ثامن‌الحجج، حضرت رضا علیه‌السلام تسلیت خواهند گفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: همچنین امت عزادار و دوستداران اهل‌بیت علیهم‌السلام با حضور در هیئات و دسته‌جات عزاداری از خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی، ضمن سینه‌زنی و مرثیه‌خوانی، به خدمت امام رئوف علیه‌السلام خواهند رسید.

وی از برپایی مراسم روضه‌خوانی در تجمعات شبانه به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های محوری روز و شب شهادت یاد کرد و گفت: این مراسم با حضور گسترده و پرشور مردم مومن برگزار می‌شود.

همتی‌فر با تأکید بر رویکرد محتوایی این برنامه‌ها تصریح کرد: رویکرد اصلی در این تجمع و آیین‌ها، تبیین و پیگیری خط محتوایی سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و همچنین مطالبه‌گری و خونخواهی امت حزب‌الله با الهام از آموزه‌ها و سیره مبارزاتی آن حضرت است. بی‌تردید این عزاداری‌ها و مجالسی که با یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) برپا می‌شود، ضمن آشنایی عمیق‌تر جامعه با سبک زندگی آن بزرگوار، جامعه ما را در برابر آسیب‌ها بیمه خواهد کرد.