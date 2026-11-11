به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، هاشم صابریان مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر یازدهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با اعلام این خبر، اظهار داشت: یازدهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف معرفی و تجلیل از برترین‌های آموزشی و تحصیلی جامعه هدف طرح شاهد و ایجاد پویایی، تحرک و افزایش انگیزه تحصیلی با مشارکت دستگاه‌های آموزشی عضو طرح شاهد شامل وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار خواهد شد.

وی افزود: ویژگی این جشنواره این است که سرآمدان تحصیلی به عنوان دستاوردهای طرح شاهد که حاصل همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و پنج دستگاه آموزشی است به جامعه معرفی می شوند .

مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه گفت: فراخوان ثبت نام و اخذ مدارک و مستندات از واجدین شرایط آغاز شده و تا ۱۳ آذر ماه ادامه دارد و دانش آموزان، دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب سایت ایثار به نشانی www.isaar.ir مراجعه و برای ارائه مدارک و مستندات موفقیت‌های آموزشی پژوهشی، مقطع تحصیلی کنونی خود از طریق ستادهای شاهد و ایثارگر مراکز آموزشی آموزش و پرورش و حوزه علمیه محل تحصیل خود اقدام کنند.

دبیر یازدهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با بیان اینکه یازدهمین جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد، افزود: پس از اتمام مهلت فراخوان، کمیته‌های علمی در سطح استان‌ها تشکیل و بر اساس دستورالعمل و شاخص‌های مصوب در دستگاه‌های آموزشی طرح شاهد نسبت به ارزیابی و معرفی منتخبین برای ارزیابی در مرحله کشوری اقدام خواهند کرد.

صابریان در خصوص واجدین شرایط شرکت در جشنواره بیان کرد: دانشجویان، طلاب و دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر شامل : همسر و فرزند شهید، آزادگان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان می‌توانند از طریق ستادهای شاهد و ایثارگر مراکز آموزشی و آموزش و پرورش محل تحصیل خود اقدام کنند.

لینک‌های مربوط به این جشنواره را در زیر مطالعه کنید:

دستورالعمل اجرایی

طلاب

دانش‌آموزان

دانشجویان