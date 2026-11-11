به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه دوره آموزشی طرح «خودمراقبتی و آگاه‌سازی با تأکید بر تاب‌آوری و مهارت‌ورزی» که با حضور رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد و جمعی از تسهیلگران مراکز تحت نظارت برگزار شد، اظهار کرد: طرح خاتم با محوریت خودمراقبتی از برنامه‌های مهم حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و آموزش این مهارت باید در سطوح مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از سطح فرد آغاز می‌شوند و آموزش خودمراقبتی به افراد کمک می‌کند تا ضمن شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، مهارت لازم برای مراقبت از خویشتن و مواجهه آگاهانه با موقعیت‌های آسیب‌زا را کسب کنند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی و توسعه شبکه‌های داوطلبانه تصریح کرد: هر فردی که در مسیر آموزش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، می‌تواند با انتقال آموخته‌ها و تجربیات خود به دیگران، در گسترش فرهنگ خودمراقبتی و ارتقای آگاهی عمومی نقش‌آفرین باشد.

غلامرضایی همچنین با اشاره به ظرفیت کانون‌های «سلام محله» خاطرنشان کرد: شکل‌گیری این کانون‌ها با رویکرد داوطلبانه و مبتنی بر اصول پیشگیری، فرصت ارزشمندی برای تقویت گروه‌های مردمی و شبکه‌های محلی فراهم کرده است و مشارکت تسهیلگران و داوطلبان می‌تواند به توسعه آموزش‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها در محلات کمک کند.

وی با تشریح اهداف و گروه‌های هدف طرح خاتم گفت: این برنامه با هدف ارتقای سواد سلامت اجتماعی، تقویت تاب‌آوری و مهارت‌های خودمراقبتی و کاهش عوامل خطر و آسیب‌های اجتماعی، در قالب کارگاه‌های آموزشی ۱۲ جلسه‌ای برای دختران و پسران ۱۱ تا ۱۹ سال، زنان ۲۰ تا ۵۰ سال و والدین اجرا می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین اضافه کرد: در سال جاری آموزش ۷۰۰ نفر از گروه‌های هدف در سطح استان قزوین در قالب این برنامه پیش‌بینی شده است.