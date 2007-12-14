ارتقای امنیت اجتماعی باید از طریق نماز دنبال شود/ دولت بودجه ای را به نماز اختصاص دهد

به گزارش خبرنگا رمهر ، حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در سخنان پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، در ادامه سلسله مباحث سیره نبوی به معیارهای مدینه البنی اشاره کرد و گفت:نخستین موسسه‌ای که در مدینه‌النبی رسول گرامی تشکیل شد مسجد به عنوان قلب مدینه النبی بود.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های مدینه النبی در مسجد پررونق نهفته است، افزود: به عبارت دیگر نماز روح مدینه البنی است و نخستین سنگ بنای شهر پیامبر نماز است. قلب مسجد نماز است، نماز روح مدینه النبی بود و نخستین سنگ و بنای شهر پیامبر (ص) که رسول خدا این جامعه را ساخت نماز است.

تقوی در خصوص ویژگی های نماز نیز گفت: نماز خلاصه و فشرده دین است، یعنی اگر بخواهیم همه قرآن و احادیث را در یک عمل الهی و اسلامی خلاصه و فشرده کنیم و به نمایش بگذاریم آن عمل چیزی جز نماز نیست.

وی تصریح کرد: نماز راس اسلام و وسیله تقرب به خداست ، جامعه ایمانی باید برتری و کمال و معراج را از طریق نماز جستجو کند نماز مصونیت است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خاطرنشان کرد: ارتقای سطح امنیت اجتماعی در جامعه ایمانی از طریق نماز باید دنبال شود ، برای نماز باید برنامه ریزی کرد در سازمان مدیریت در تنظیم لوایح برنامه 5 ساله در تنظیم لوایح بودجه های سالانه باید نماز را در همه بخش ها حاضر ببینیم تا اثر حیرت انگیز این برنامه الهی را در جامعه مشاهده کنیم باید از نماز در کارها کمک بگیریم.

تقوی تاکید کرد: دولت باید در تنظیم برنامه های توسعه ای از جمله برنامه پنج ساله ، بودجه ای را برای نماز اختصاص دهد.



وی با بیان اینکه نماز چهار هزار حکم دارد یاد آور شد: حضرت رضا فرمود نماز 4 هزار باب دارد شهید اول نیز می فرماید منظور از 4 هزار حد واجبات و مستحبات نماز است.

تقوی افزود: هیچ عبادتی به اندازه نماز تنوع ندارد. برای هر کاری در اسلام نماز وجود دارد در یک نگاه متوجه می شویم زندگی ما با نماز عجیبن شده است اینکه نماز روح مدینه النبی است به همین دلیل است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ، تصریح کرد: در شهر نبی اکرم و جامعه ای که پیامبر ساخت روح و محورش نماز درست و این یک شاخص در مدینه النبی است.

پیامبر برای ساخت مدینه النبی در آغاز اعلام آموزش همگانی کرد و یک نهاد آموزشی فراگیر تا مرکز آن در مسجد بود فراهم کرد آموزش از نخستین اقدامات بود که پیامبر آن را در اولویت قرار دارد. بنابراین مسجد النبی در مدینه النبی جایگاه بحث های علمی و آموزش بود.

وی ویژگی دیگر مدینه النبی را علم و دانش خواند و گفت: در جامعه ای که علما و علم ارزش نداشته باشد از معیارهای مدینه النبی دور است. همچنین علم باید با تذکیه همراه باشد تا برای جامعه مفید باشد .

گفتنی است ، ویژگی تولید فن و مبارزه با خرافات از دیگر شاخصه های مدینه النبی است که حجت الاسلام تقوی در جلسه بعد به توضیح این ویژگی ها خواهد پرداخت.