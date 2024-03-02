آمادگی وزارت ارشاد برای حمایت از پایان نامه های فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش بینالمللی سواد رسانهای و اطلاعاتی با موضوع «کودک و خانواده در فضای مجازی» با حضور اساتید، صاحبنظران و فعالان حوزه سواد رسانهای در مجموعه فرهنگی باغ زیبا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از اقدامات مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی گفت: نشست سواد رسانهای و اطلاعاتی، یک نشست علمی و نیازمندی جدی جامعه است. ما امروز با این شتاب بالایی که در ارتقای فناوریهای نو و رسانهای داریم جامعه با یک شعور بالا با این موضوع درگیر شده است.
وی ادامه داد: یک وقت که فناوریهایی جدید میآمد سالها طول میکشید به عمومیت برسد و در صورت عمومیت یافتن در یک قشر و مشاغل خاص منحصر میشد؛ اما امروز با گسترش فناوریهای نو با شبکه جدید ارتباطی رو به رو هستیم که همه بخشهای مختلف سنی، جنسیتی و.. را در برگرفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موقعیتهای مختلف جغرافیایی بزرگ و کوچک فرقی ندارد. اتفاقات چند سال گذشته مثل کرونا سهم زیادی داشت در اینکه جامعه ما با این موضوع درگیر شد و مدارس و دانشگاههای ما به شکل مجازی اداره شدند. امروز با شتاب بالایی که در ارتقا فضای رسانهای داریم جامعه با شیوع بالایی با این موضوع درگیر شده شاید سالها طول میکشید تا به عمومیت برسد و اگر میرسید در اقشار خاص و مشاغل خاص منحصر میشد.
وی افزود: ما امروز با گسترش فناوریها با شبکه جدید ارتباطی روبه رو هستیم که بخشها را در موقعیت جغرافیایی در بر گرفته است. قبلاً مدیر جامعه شناس دانشگاه تهران بودم. ما در حوزه تخصصی تولید ادبیات کردیم این اتفاقات ۳ الی ۴ سال اخیر آنقدر تأثیرگذار بود. ما به معنای حوزه حکمران هستیم که از آغاز سلسله تصمیمسازی شروع کردیم تا به زنجیره برسیم که همه شما در این تصمیمسازی حضور دارید، مثلاً وقتی در فضای مجازی رئیس جمهور آئین نامه صادر میکند شما پیشنهاد میدهید این یک حلقه تنیده است؛ اما تحولات جدید به نحوی بود که همه ما عقب ماندیم تا به مراکز تصمیمگیری میرسیم تغییر ایجاد میشود.
اسماعیلی گفت: امروزه همه درگیر این موضوع هستیم باید تدابیر جدی داشته باشیم. حوزه، وسیع و سلبی است ما هر سیاست سلبی و انقباضی در پیش گرفتیم، اظهار نارضایتی میکنیم، با توجه به این اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد کارگروهی را در دولت و فضای مجازی شکل دادیم، سپس طرح مهاجرت شکل گرفت تا در شبکههای اجتماعی خارجی زمینه مهاجرت مردم را به شبکههای داخلی فراهم کنیم در بخشی از کار موفق بودیم. استفاده کننده ۴ تا ۵ میلیون نفر بود در حالیکه الان تا ۵۰ میلیون ایرانی عضو شبکههای جدید هستند.
وی ادامه داد: با دوستان صحبت میکردم گفتند مهم اینترنت ۳۵ درصد داخلی و ۶۵ درصد خارجی بود. این عدد ۷۰ درصد ویدئو است و نصف فیلمها سینمایی است، شما اگر نگاه کنید در نرم افزار اذانگو فیلم و سریال داریم که تا ۴۰ هزار فیلم سینمایی داخلی و خارجی هستند؛ در حالیکه در شورای نمایش فیلم با سختگیریهایی مواجه هستیم ولی فیلمهای خارجی با کمترین ممیزی در شبکهها هستند پس در بحث سواد رسانهای میبینید چه موضوعاتی وجود دارد. عمده دوستان صاحبنظر امروز معتقدند نمایش خانگی چالشهای جدی را برای خانوادهها به دنبال داشته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: عوامل حوزه دانش نیازمند تقویت است. باید تغییرات و تفاوتها را با گذشته ایجاد کنیم. بحث استفاده از اندیشمندان را داریم برای اینکه اساتید را ترغیب کنیم آمادهایم در قالب طرحهای کاربردی پیشنهادهای پژوهش تا ۱۰۰ میلیون تومان پایان نامهها را در وزارتخانه حمایت و تقویت کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه شماها حلقههای اصلی هستید گفت: ما استفاده کننده از خرمن دانش شما هستیم. امیدوارم این همایش تداوم داشته باشد با ایجاد دبیرخانه دائمی موافق هستم. انشالله در کنار هم، همافزایی و هم فکری کنیم. ما در وزارت فرهنگ خود را مقید به نگاه نو میبینیم.
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