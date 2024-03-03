گردهمایی بانوان نویسنده برگزار می شود

سارا عرفانی نویسنده و مؤسس باشگاه ادبی بانوی فرهنگ در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: باشگاه ادبی بانوی فرهنگ سال ۱۳۹۵ برای همافزایی بانوان نویسنده، علاقهمندان به نویسندگی، آموزش و تربیت نویسندگان و انتشار کتابهای قوی توسط بانوان نویسنده کشور تشکیل شد.
وی افزود: گردهمایی بانوان نویسنده به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس باشگاه ادبی بانوی فرهنگ روز دوشنبه ۱۴ اسفند در حوزه هنری برگزار میشود و هزار و یک شب رمان، رویداد بزرگ بانوی مؤثر، مراسم تقدیر از بانوی فرهنگ سال، رونمایی از کتابهای اعضای باشگاه ادبی بانوی فرهنگ و اکران فیلم سینمایی از برنامههای آن هستند.
ایننویسنده در ادامه گفت: هر سال همزمان با سالروز تأسیس این باشگاه، علاقهمندان میتوانستند از طریق سایت باشگاه ثبت نام کنند و عضو فعال یا عادی باشگاه بشوند. باشگاه ادبی بانوی فرهنگ امسال عضوگیری ندارد و تعداد محدودی با صلاحدید مسؤولان کارگروهها میتوانند عضو باشگاه بشوند.
هفتمین سالگرد تأسیس باشگاه ادبی بانوی فرهنگ فردا دوشنبه ۱۴ اسفند از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سالن سوره حوزه هنری برگزار میشود.
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