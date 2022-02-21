تلاش برای تسهیل ورود زنان به عرصه نویسندگی/زن باید درست معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشن تولد پنج سالگی گردهمایی بانوان نویسنده در جشن رویش بانوی فرهنگ صبح امروز (دوشنبه دوم اسفند در حوزه هنری برگزار شد.

سارا عرفانی نویسنده و دبیر کانون بانوی فرهنگ درباره نحوه فعالیت کانون بانوی فرهنگ گفت: کانون بانوی فرهنگ انجمن ادبی است که تربیت نویسنده و تولید آثار فاخر در ادبیات داستانی را برعهده دارد و تلاش می‌کند که این اتفاق به نحو احسن انجام شود تا کتاب‌های خوبی در فضای ادبیات و داستان منتشر شود.

وی افزود: ما سعی می‌کنیم فضایی را متناسب بانوان داشته باشیم و تلاش می‌کنیم ورود به عرصه نویسندگی برای مادران و زنان تسهیل شود برای مثال با تشکیل کلاس‌های مجازی و یا فراهم کردن فضایی برای برای نگهداری کودکان فضا را برای حضور بانوان فراهم می‌کنیم و امیدواریم این کانون به محل همیشگی بانوان علاقه مند به نویسندگی تبدیل شود.

این‌نویسنده گفت: تلاش می‌کنیم فضای حمایتی را داشته باشیم تا بانوان بدانند فضایی برای کمک به آنان وجود دارد؛ همچنین پس از آموزش به بانوان آثار را رصد کنیم و به چاپ آن کمک کرده و رونمایی هم داشته باشیم تا آثار دیده شود و دوستان نوقلم به بدنه نویسندگان اضافه شود. کانون بانوی فرهنگ سال ۹۵ فعالیت خود را شروع کرده که در آن زمان چند نویسنده با همکاری فرهنگسرای انقلاب بود و زیر مجموعه ارگانی نبود اما در حال حاضر با تعامل با حوزه هنری در عین حفظ استقلال فعالیت خود را ادامه می‌دهیم.

عرفانی در پاسخ به سوالی درباره اعضای این‌کانون گفت: در حال حاضر این کانون ۳۰ عضو فعال دارد البته در کلاس‌های آموزشی ما تا ۵۰ نفر ظرفیت داریم؛ در روند این رویدادها هم افرادی بودند که پس از آموزش از ما جدا شدند و مسیر خود را به صورت شخصی طی کردند اما بسیاری بودند که با کمک‌ها و تلاش بانوی فرهنگ توانستند کتاب‌هایی را به بازار نشر برسانند. در حال حاضر تلاش می‌کنیم کار را منسجم‌تر انجام دهیم و کاملاً از نویسندگان حمایت کنیم.

دبیر کانون بانوی فرهنگ درباره رویکرد جشن پنج‌سالگی این‌کانون گفت: ما در واقع به بهانه تولد بانوی فرهنگ، نشستی داریم که رویکرد خود را برای سال بعد تعریف کرده؛ سال پیش در این مراسم رویکرد «زن از گذشته و با نگاهی به گذشته» را در راستای کار قرار دادیم و شروع به رصد و آموزش کهن الگوهای زن در شاهنامه کردیم که هم حضوری و هم مجازی این کلاس انجام شد. بنابراین هرسال رویکردمان را تعریف کرده و از نویسندگان زن به شکل عمومی دعوت می‌کنیم؛ امسال نیز دو کارگاه «عناصر متن دراماتیک» و «امر زنانه و روایت» برای همه نویسندگان قبل از جشنواره برگزار می‌شود. روز چهارشنبه صبح جلسه نقد و بررسی آثار کلرژوبرت، نویسنده کودک و روند پیشرفت این نویسنده را از ساعت ۳ تا ۵ برگزار می‌کنیم.

وی افزود: جایزه سالانه بانوی فرهنگ را از امسال در راستای کار داریم و قرار است هر سال به یک نویسنده جایزه دهیم که امسال از جدیدترین کتاب کلر ژوبرت ضمن رونمایی تجلیل می‌شود.

در ادامه این‌نشست، معصومه امیرزاده مسئول آموزش کانون بانوی فرهنگ گفت: کانون بانوی فرهنگ تلاش می‌کند روند رسیدن زنان به نوشتن را تسهیل کند و البته هدف ما این است که درباره زن درست نوشته شود. معتقد هستیم زن باید درست به جامعه معرفی شود تا در ادبیات هم در این حوزه و ساحت‌ها به تعهد برسیم؛ زن امروز درگیر نگاه‌های متفاوت است و از آن خواسته شده که در یک کمال تمام دیده شود اما ما نگاه مان تعادل است و معتقدیم که زن می‌تواند در جامعه با همان زنانگی‌های خود حضور داشته باشد. ظرافت زن نباید ضعف بلکه باید ابزار قدرت باشد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه جذب افراد در این کانون گفت: محدودیت خاصی برای جذب افراد در این کانون وجود ندارد و هر کس که بخواهد درباره زن بنویسند و یا نویسنده زن باشد و حتی آقایان اگر بخواهند به این حوزه ورود کنند چراکه در داستان‌های آنان هم زن نمایان است می‌تواند در این کانون حضور داشته باشد.

مسئول آموزش کانون بانوی فرهنگ گفت: برنامه‌های متنوعی برای حمایت از نویسندگان را در راستای انجام داریم برای مثال برنامه‌هایی با حضور یک منتقد و نویسنده هر سه شنبه برگزای می‌شود که دایره مخاطب عام ما را تشکیل می‌دهد که در کلاس‌های ما شرکت می‌کنند؛ حمایت دیگر این کانون به این شکل است که اگرچه تعداد کمی از افراد را تحت پوشش قرار می‌دهیم اما در یک سال به صورت کارگاهی آموزش حمایت می‌شوند. تا به امروز تقریباً از ۱۰ کتاب رونمایی شده و تعدادی کتاب نیز از مرحله پژوهش عبور کرده‌اند همچنین در حوزه ادبیات دینی کودکان نیز امسال به تولید کتاب رسیده‌ایم.

امیرزاده گفت: این جشن به تعامل، تفاهم، ارتباط وهم افزایی نویسندگان کمک کرده؛ همچنین توجه به فرم و محتوا در تمام برنامه‌های بانوی فرهنگ انجام می‌شود چراکه فرم و محتوا می‌تواند ادبیات داستانی را نجات دهد. بنا داریم عضوگیری سالانه را داشته باشیم و افراد می‌توانند از طریق سایت و با پر کردن نسبت به عضویت در این کانون اقدام کنند.

وی در پایان گفت: عضوگیری در این کانون به صورت اعضای فعال و عادی است که فعالان در طول سال با ما همراه هستند و اعضای عادی به فراخور زمان خود در طول سال ما را همراهی می‌کنند.