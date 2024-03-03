الفتی ۸۰ درصد سهمیه را کسب کرده/ نگاه به ژیمناستیک عوض شده است

رضا خیرخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد ملی‌پوشان ژیمناستیک در مسابقات گزینشی المپیک مصر و آلمان گفت: من در مسابقات جام جهانی زیادی شرکت کردم، اما در مسابقات جام جهانی مصر و آلمان بیشترین شرکت کننده را داشتند تا بتوانند به سهمیه المپیک دست پیدا کنند. در این دو مسابقه ۷۸ کشور شرکت کرده بودند. رقابت این تعداد شرکت‌کننده بسیار تنگاتنگ و همانند المپیک بود.

وی گفت: کهنی در مسابقات جام جهانی آلمان با اقتدار به فینال مسابقات راه پیدا کرد و می‌توانست خیلی راحت روی سکو برود، اما همان روز نامه آمد که دیگر نمی‌تواند در مسابقات شرکت کند. این موضوع باعث ناراحتی همه ما شد. خدا را شکر دیگر نماینده ما مهدی الفتی توانست با اقتدار به فینال راه پیدا کند و به نشان نقره هم رسید. عملکرد او بسیار زیبا بود و پرش‌های خوبی داشت.

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک عنوان کرد: بعد از مسابقات جام جهانی مصر و آلمان به خاطر اینکه از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شدم به قزوین آمدم. الفتی هم با من همراه بود و سه چهار روز هم اردو داشتیم و روز دوشنبه به مسابقات باکو اعزام خواهند شد.

خیرخواه در پاسخ به این سوال که چه کسی مقصر اتفاقی است که برای مهدی احمدکهنی رخ داده، عنوان کرد: در وهله اول مقصر این اتفاق خود ورزشکار است. ایمیل به صورت شخصی به مهدی احمدکهنی ارسال شده بود و او بی‌توجهی کرده بود. ضمن اینکه او در آن زمان سرباز بود و فکر نمی‌کرد این مسائل تا به این حد جدی است. چند باری از او تست دوپینگ گرفتند و منفی بود به همین خاطر خیالش راحت بود.

وی گفت: جو حاکم بر فدراسیون هم روی این موضوع تأثیر گذاشت، در آن زمان مشخص نبود چه کسی رئیس فدراسیون است. در وهله اول خودش مقصر بوده و بعد از آن هم جو حاکم بر فدراسیون در این موضوع تأثیرگذار بود. این اتفاق واقعاً ناراحت کننده بود، چون او به راحتی می‌توانست جز سه نفر اول باشد و سهمیه المپیک را کسب کند. اما متأسفانه از حضور در المپیک محروم شد. این موضوع یک تلنگر برای همه ورزشکاران بود که حواسشان را جمع کنند.

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک در مورد حضور در مسابقات گزینشی المپیک و کسب سهمیه المپیک گفت: ما روز دوشنبه عازم باکو می‌شویم و در سومین مسابقه گزینشی المپیک شرکت خواهیم کرد. بعد از آن یک مسابقات دیگر در قطر داریم که فروردین‌ماه برگزار می‌شود. اگر الفتی بتواند در باکو با اقتدار کار کند، می‌توانیم بگوییم ۸۰ درصد راه کسب سهمیه المپیک را طی کردیم. امیدوارم این اتفاق بیافتد و او مثل مسابقات جام جهانی آلمان با اقتدار کار کند.

وی بااشاره به شرایط الفتی گفت: به نظرم الفتی توانایی کسب سهمیه المپیک را دارد، او تمرینات خوبی انجام داده و شرایط خوبی دارد. خیلی خوشحالم در این چند سال به ژیمناستیک ایران نگاه ویژه‌ای دارند. یک زمانی مربیان و قهرمانان جواب سلام ما را نمی‌دادند اما الان همه چیز تغییر کرده است، امیدوارم این روند ادامه دار باشد و دیگر ملی‌پوشان هم بدرخشند. رسیدن ژیمناستیک به این جایگاه یک برنامه‌ریزی ۷ ۸ ساله بوده است.

خیرخواه عنوان کرد: از وزارت و کمیته ملی المپیک تشکر می‌کنم که ما را حمایت کردند. در فدراسیون ژیمناستیک درگاهی تلاش بسیار زیادی کرد تا ما به این مسابقات اعزام شویم. ژیمناستیک از زنگ تفریح شدن به دور شده و در مسابقات مختلف نگاه ویژه‌ای روی ما دارند. در همین مسابقات تمام کشورهای صاحب نام روی تمرینات این دو ملی‌پوش زوم کرده بودند. این برای ما خیلی خوشایند است که نگاه‌ها تغییر کرده است.

وی گفت: این هفدهمین مدال جهانی برای ژیمناستیک ایران است، از زمانی که من به عنوان سرمربی کارم را در این تیم شروع کردم. در این مدت رکوردهایی زیادی هم ثبت کردیم، امیدوارم در باکو کار را تمام کنیم و برای اولین بار ژیمناستیک به سهمیه المپیک برسد. البته که ورزش غیرقابل پیش‌بینی است اما اگر این اتفاق رخ بدهد او پس از کسب سهمیه المپیک در پاریس شانس کسب مدال هم دارد.