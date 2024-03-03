دمین شازل به دریافت سرمایه بزرگ امیدی ندارد/ فیلمساز در برزخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دمین شازل، کارگردان برنده اسکار، در گفتوگو با پادکست «تاکینگ پیکچرز» تایید کرد که مشغول نوشتن فیلمنامه فیلم جدیدش است.
همانطور که بسیاری از سینمادوستان میدانند، فیلم «بابل» یا «بابیلون» یکی از بزرگترین فاجعههای خلق شده توسط استودیوهای بزرگ در سالهای اخیر بود. این فیلم حماسی هالیوود با حمایت پارامونت با بودجهای در حدود ۸۰ میلیون دلار ساخته شد و با وجود اینکه چهرههای درجه یک شامل برد پیت، مارگو رابی و خود شازل در این فیلم حضور داشتند، تنها با فروش ۱۵ میلیون دلار در گیشه سینماهای آمریکا و ۶۳ میلیون دلار در سراسر جهان شکست بزرگی خورد. این در حالی بود که شازل با فیلم «لالالند» برنده اسکار شده بود.
در این مصاحبه شازل در پاسخ به پرسشی درباره اینکه رابطه او با هالیوود آیا پس از شکست فیلم «بابل» تغییر کرده است، گفت: یک جوری سرم را زیر برف کرده بودم. همهاش مشغول نوشتن بودهام و پس از اینکه فیلمنامه را تمام کنم و سعی کنم آن را بسازم، است که درست متوجه تغییر یا عدم تغییر اوضاع پس از «بابل» میشوم. یک جوری در یک حالت دلهرهآور هستم، اما هیچ توهمی ندارم. میدانم به این زودیها بودجهای به اندازه «بابل» دریافت نخواهم کرد، یا حداقل برای فیلم بعدی چنین بودجه ای به دست نمیآورم.
وی در ادامه گفت: قطعاً «بابل» از نظر مالی موفق نبود. سعی میکنی کاری را که خلاقانه انجام میدهی، تحت تاثیر آن قرار نگیرد، اما در برخی از سطوح، نمیتواند تاثیری بر آن نداشته باشد. شاید هم این اشکالی نداشته باشد؟ افکارم در این باره خیلی پیچیده و متفاوت است. چه کسی میداند. شاید نتوانم برای این یکی بودجه داشته باشم. هیچ نظری ندارم. باید منتظر بمانیم و ببینیم.
شازل جزییاتی درباره فیلم جدیدش ارایه نکرد. «بابل» در دهه ۱۹۲۰ میگذشت و تصویرگر هالیوود در دورهای بود که فیلم صامت به فیلمهای ناطق تبدیل میشود. جک کنراد (پیت) اسطوره بازیگری و نلی لاروی (رابی) سوپراستار نوظهور در تلاش هستند تا خود را با دوران جدید وفق دهند زیرا هالیوود به سرعت در حال تغییر است و احتمال کنار گذاشتن آنها میرود. دیگو کالوا، ژان اسمارت، جووان آدپو، توبی مگوایر از دیگر بازیگران این فیلم بودند.
در حالی که تماشاگران «بابل» را خیلی تحویل نگرفتند، منتقدان فیلم به شدت بر سر فیلم شازل اختلاف داشتند. پیتر دبروژ از ورایتی، این فیلم را نگاهی بسیار درهم و برهم به روزهای اولیه «لالا لند» و یک چرخش اسیدی در «آواز زیر باران» خواند و گفت «بابل» به نظر آخرین نوع خاصی از فیلم است: حماسی، عجیب و غریب و بسیار پرهزینه بیدلیل که برای بازگرداندن پول خود لازم داشت تا عادت فیلمبازی قبل از همهگیری هنوز وجود داشته باشد.
با وجود استقبال دوقطبی از «بابل»، برخی از منتقدان پیشبینی میکنند که این فیلم در آینده مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. تمایل شازل برای ریسک کردن و کنار زدن مرزهای سینمایی همیشگی است ولی پیامدهای مالی «بابل» موجب شده تا پروژههای بعدی که او میتواند انجام دهد، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. در صنعتی که بازدهی مالی اغلب فرصتهای خلاقانه را دیکته میکند، گرفتاری شازل نشان دهنده چالشهای پیش روی فیلمسازانی است که مشتاق تحقق پروژههای رویایی خود هستند.
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