به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وردل آف ریل، ماه آوریل، دیمین شزل ساخت فیلم بعدی خود را با پارامونت نهایی کرد. از این فیلم که گفته شده داستانش در یک زندان می‌گذرد، به عنوان درامی با بودجه متوسط یاد شده که تاحدودی اکشن هم است. حالا شنیده‌ها حاکی از آن است که تولید این فیلم در اکتبر آغاز می‌شود تا سال ۲۰۲۵ راهی سینماها شود.

«بابل» آخرین فیلم شزل بود که با بودجه نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلاری ساخته شده و ۶۳ میلیون دلار فروخت و در نهایت ۸۷ میلیون دلار به پارامونت ضرر زد. هرچند در کمال تعجب این فیلم در فرانسه فیلم موفقی بود و هم نظر منتقدان را جلب کرد و هم تماشاگران را به سینماها کشاند.

زمستان شزل گفت نگارش یک فیلمنامه جدید را به پایان برده اما نمی‌داند پس از ناموفق بودن «بابل» هالیوود چگونه از وی استقبال می‌کند.

شزل در مقام کارگردان سازنده «ضربه شلاق»، «لالا لند» و «نخستین انسان» است و باید گفت «بابل» گرچه مشکلاتی داشت اما دید سینمایی عالی و دیوانه‌کننده آن شایسته چنین مخالفتی نبود.

این کارگردان ۳۹ ساله که تحصیلات سینمایی خود را در دانشگاه هاروارد انجام داده فعالیت رسمی خود را از سال ۲۰۰۸ آغاز کرده است. وی که ابتدا بیشتر فیلم‌نامه‌های آثار درجه ۲ ترسناک را بازنویسی می‌کرد تا بتواند درآمدی داشته باشد، نخستین فیلم خود را با عنوان «گای و مدلین روی نیمکت پارک» در سال ۲۰۰۹ ساخت و توانست نام خود را مطرح کند. اولین موفقیت جدی شزل سال ۲۰۱۴ و با ساخت فیلم «ویپلش» یا «ضربه شلاق» رقم خورد که ۵ نامزدی اسکار برای بهترین فیلم، بهترین فیلم‌نامه اقتباسی، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین صدابرداری و بهترین تدوین کسب کرد و به جز ۲ مورد اول، بقیه جوایز را به دست آورد.