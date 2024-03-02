به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت مردمی یمن امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کشتی انگلیسی روبی مار که ۱۳ روز پیش در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفته بود، در دریای سرخ غرق شده است.

نیروهای مسلح یمن طی هفته‌های اخیر در واکنش به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه غزه، هدف قرار دادن کشتی‌ها به مقصد بنادر اراضی اشغالی را آغاز کرده و همچنان با وجود اقدامات نظامی آمریکا و انگلیس به این عملیات خود در دریای سرخ ادامه می دهند.

ارتش مردمی یمن ۱۳ روز پیش با صدور بیانیه ای حمله به کشتی انگلیسی روبی مار در خلیج عدن را تایید کرده بود. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در اظهاراتی از هدف قرار دادن کشتی انگلیسی روبی مار در خلیج عدن در عملیات موشکی خبر داده بود.