هشدار «یونیسف» درباره بحران گرسنگی کودکان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که از هر ۶ کودک زیر ۲ سال ساکن شمال غزه یک نفر مبتلا به سو تغذیه شدید است.
کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف با اعلام این مطلب نسبت به ادامه جنگ در غزه ابراز نگرانی کرد.
سازمان برنامه جهانی غذا نیز با صدور بیانیهای نسبت به بحران گرسنگی در نوار غزه هشدار داد. در این بیانیه آمده است: گرسنگی در کمین شمال غزه است، زیرا این منطقه در هفتههای اخیر فقط مقدار اندکی کمک دریافت کرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که حدود ۳۰۰ هزار نفر در این منطقه با مقدار بسیار کم غذا یا آب پاکیزه، زندگی خود را میگذرانند.
سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه نیز در گفت و گو با شبکه الجزیره تصریح کرد: اشغالگران صهیونیست یک جنگ جدید علیه ساکنان نوار غزه به نام جنگ گرسنگی راه انداختهاند. وی افزود: تعداد شهروندان فلسطینی که در اثر گرسنگی جان خود را از دست میدهند در حال افزایش است. کودکان فلسطینی بخش قابل توجهی از این شهدا را تشکیل میدهند. این مسؤول فلسطینی اضافه کرد: کودکانی که در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند در معرض مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارند.
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