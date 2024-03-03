به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، در دهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط‌عمومی ایران، «روابط‌عمومی همراه اول» با دریافت شش ستاره، موفق به دریافت تندیس زرین و از مدیرعامل این شرکت به‌عنوان مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی تقدیر شد.

عصر روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، در دهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط‌عمومی ایران که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، جمعی از اساتید، مدیران و صاحبنظران روابط‌عمومی کشور در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، از روابط‌عمومی‌های برتر تقدیر به‌عمل آمد.

در این همایش، پس از ارزیابی روابط‌عمومی‌های برتر کشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده EFQM در روابط‌عمومی که شامل ۹ معیار بنیادین سرآمدی و ٨١ شاخص فرعی است، روابط‌عمومی‌های سرآمد معرفی شدند.

پس از اعلام بیانیه هیئت داوران، روابط‌عمومی همراه اول که در ارزیابی‌های صورت گرفته با ٨۱۵ امتیاز، ضمن معرفی به‌عنوان روابط‌عمومی سرآمد، برای سومین بار تندیس زرین ۶ ستاره دریافت کرد و با اعطای تندیس ویژه از مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل این شرکت به‌عنوان مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی تقدیر به‌عمل آمد.