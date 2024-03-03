  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

بارندگی شدید و رانش زمین در پاکستان دست کم ۲۹ قربانی برجای گذاشت

بارندگی شدید و رانش زمین در پاکستان دست کم ۲۹ قربانی برجای گذاشت

به‌دنبال بارندگی شدید در پاکستان که به فروریختن چندین ساختمان و رانش زمین منجر شده است، دست کم ۲۹ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس اعلام مقامات پاکستان، در پی بارندگی شدید در ۴۸ ساعت گذشته در این کشور که به تخریب ساختمان‌ها و رانش زمین و مسدودی جاده‌ها منجر شده است، دست کم ۲۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین به گفته مقامات دست کم ۵ تن دیگر بیشتر در شمال غربی این کشور مصدوم شده‌اند. این حوادث در حالی است که پاکستان علاوه بر این با بارش‌های سنگین برف نیز روبه‌رو شده است.

سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان با تایید شمار قربانیان تا این لحظه، از تلاش تیم‌های امداد و نجات برای کمک به مناطق تحت‌الشعاع این بارندگی‌های مخرب خبر داده است.

کد مطلب 6044682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها