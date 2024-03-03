بارندگی شدید و رانش زمین در پاکستان دست کم ۲۹ قربانی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس اعلام مقامات پاکستان، در پی بارندگی شدید در ۴۸ ساعت گذشته در این کشور که به تخریب ساختمانها و رانش زمین و مسدودی جادهها منجر شده است، دست کم ۲۹ نفر جان خود را از دست دادهاند.
همچنین به گفته مقامات دست کم ۵ تن دیگر بیشتر در شمال غربی این کشور مصدوم شدهاند. این حوادث در حالی است که پاکستان علاوه بر این با بارشهای سنگین برف نیز روبهرو شده است.
سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان با تایید شمار قربانیان تا این لحظه، از تلاش تیمهای امداد و نجات برای کمک به مناطق تحتالشعاع این بارندگیهای مخرب خبر داده است.
نظر شما