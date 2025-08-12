۸ کشته و ۴ زخمی در رانش زمین در شمال پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته پلیس، گروهی از داوطلبان مشغول کار مرمت نهر آسیب دیده از سیل به نام دانیور در گلگت، منطقه‌ای در منطقه گلگت-بلتستان این کشور بودند که این حادثه رخ داد.

پلیس گفت: قربانیان بخشی از یک تیم اجتماعی بودند که برای تعمیر یک کانال آب که در اثر سیل اخیر به شدت آسیب دیده بود، کار می‌کردند. متأسفانه، گل و لای و سنگ‌های کوه مجاور ناگهان فرو ریخت و چندین نفر زیر آوار دفن شدند.

تیم‌های امداد و نجات، پلیس و مردم محلی به محل حادثه شتافتند و موفق شدند هشت جسد و چهار زخمی را از زیر آوار بیرون بکشند. اجساد و مجروحان به بیمارستان نزدیک منتقل شدند که طبق گزارش‌ها حال دو نفر از مجروحان وخیم است.

پلیس اعلام کرد عملیات جستجو برای یافتن سایر افرادی که بیم آن می‌رود در زیر آوار مانده باشند ادامه خواهد داشت و افزود که به مردم هشدار داده شده است تا از مناطق لغزنده دوری کنند.