۲۵ کشته و ۸ زخمی در پی رانش زمین در پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، فیض الله فارق، سخنگوی منطقه گلگت-بلتستان در شمال پاکستان، گفت که ۶ نفر، از جمله یک زن، پس از رانش زمین در روستای خلثی از منطقه غیزر کشته شدند.

این سخنگو گفت که بیش از شش خانه نیز در زیر آوار ناشی از رانش زمین در این روستا مدفون شده‌اند.

پلیس محلی اعلام کرد که پس از بارش شدید باران در روستای جبارای از منطقه باجور در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان، حداقل ۹ نفر کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

یک تیم امداد و نجات محلی اعلام کرد که بارش شدید در نهرساچا باعث تخریب یک خانه و کشته شدن شش عضو یک خانواده در منطقه نصیرآباد در بخش مظفرآباد کشمیر تحت کنترل پاکستان شد.

در این حادثه چندین وسیله نقلیه با آب برده و مغازه‌ها نیز تخریب شدند.

اداره هواشناسی پاکستان پیش‌بینی کرده است که در روزهای آینده باران بیشتری ببارد.