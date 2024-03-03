به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد کریم» نماینده فراکسیون پارلمانی صادقون تصریح کرد: نمایندگان این فراکسیون با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق دیدار کردند.

وی در ادامه افزود: در این نشست در خصوص موضوعات مختلف به ویژه موضوع بیرون راندن نظامیان خارجی از خاک عراق رایزنی شد.

کریم اضافه کرد: در این دیدار با نخست وزیر عراق بر جدیت دولت این کشور و پارلمان برای تصویب قانون بیرون راندن نظامیان خارجی تاکید شد.

وی بیان کرد: محمد شیاع السودانی در این مسیر با عزم و اراده گام برداشته و توجه زیادی به مساله بیرون راندن نیروهای خارجی از عراق دارد.

این نماینده عراقی تصریح کرد: حضور نیروهای خارجی در این کشور خطری برای امنیت و حاکمیت عراق به شمار می‌رود.