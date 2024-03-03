به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری امروز در جمع مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات جهاد کشاورزی استان که با موضوع عملیات ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ و تبیین طرح زندگی با آیه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: بررسی این موضوع که چند درصد از وقت و فعالیت‌های افراد به قرآن اختصاص دارد اهمیت بالایی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به جنایات رخ داده در نوار غزه، افزود: در صحنه‌های انتشار یافته از این جنایات شاهد هستیم که مردم و حتی کودکان در تمامی شرایط ذکر الهی بر لب دارند و این بیانگر فرهنگ قرآنی حاکم بر این اجتماع است.

وی ادامه داد: امروزه افرادی وجود دارند که زمان کمی را به تلاوت قرآن کریم، حفظ آیات الهی و تدبر در آن‌ها اختصاص می‌دهند در حالی که قرآن هدایت کننده‌ ترین و مقدس‌ترین کلام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری عنوان کرد: با وجود اینکه ۹۰ درصد مردم معتقد هستند قرآن کریم کتاب مقدس است اما ذهنیت عمومی اجتماع از آیات الهی خالی است و این یعنی ارتباط افراد جامعه با قرآن کریم عمیق نیست در حالی که اهل بیت (ع) اطرافیان خود را به این موضوع سوق می‌دادند که با استفاده از آیات الهی قرآن کریم تکلم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه روایات بسیاری در خصوص اهمیت حفظ آیات الهی وجود دارد، اضافه کرد: برای تحقق این امر تنها دعوت مردم به حفظ آیات الهی کافی نیست چراکه ممکن است برخی افراد با وجود اینکه تمایل به این کار دارند اما حفظ تمامی آیات برای آن‌ها مشکل باشد.

وی تصریح کرد: اجرای طرح حفظ موضوعی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان اثرات مطلوبی به همراه خواهد داشت چراکه در این ماه نورانی بستر و فضای موردنیاز فراهم است همچنین حفظ یک آیه در هر روز برای افراد کار دشواری نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری یادآور شد: در طرح زندگی با آیه‌ها بر اساس اندیشه‌های فکری امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، علامه طباطبایی و علامه مصباح حدود ۱۷۰ آیه از قرآن کریم با موضوعات اعتقادی استخراج شده و تلاش می‌شود این آیات نورانی ادبیات اجتماعی شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح زندگی با آیه‌ها می‌تواند در افزایش مخاطبان قرآن کریم و گسترش حفظ آیات الهی مؤثر باشد، بیان کرد: در طرح حفظ موضوعی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان مدل‌های ویژه کودکان، نوجوانان، بانوان و… در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم اجرای طرح حفظ موضوعی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان این است که ذهنیت حاکم بر جامعه قرآنی شود البته اجرای طرح کلی و حفظ ۱۷۰ آیه ذکر شده حدود چهار سال زمان لازم دارد اما تبیین و اجرای صحیح طرح ویژه ماه رمضان در اجرای مطلوب طرح کلی نیز اثرگذاری بالایی دارد.