علاقمندی روسیه به گسترش همکاری‌ با ایران در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نیکنام، روز یکشنبه در نشست خبری نخستین همایش بینالمللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع، به همکاریهای ایران و روسیه در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: روسیه به داروهای ایران علاقمند است.
وی با عنوان این مطلب که صادرات دارو تا حدودی از ایران به روسیه انجام میشود، افزود: روسیه اما علاقمند است این همکاری گسترش یابد.
نیکنام ادامه داد: روسیه علاقمند است تحقیقات مشترک بین دو کشور انجام شود و جلسات علمی و ارتباطات گسترده در زمینه تبادل اطلاعات علمی را خواستار هستند.
وی گفت: روسیه نسبت به همکاری در حوزه سلامت با ایران، خود را بسیار مشتاق نشان میدهد و امیدواریم که این همکاریها به نحو مطلوبی انجام شود.
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