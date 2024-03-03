علاقمندی روسیه به گسترش همکاری‌ با ایران در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نیکنام، روز یکشنبه در نشست خبری نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع، به همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: روسیه به داروهای ایران علاقمند است.

وی با عنوان این مطلب که صادرات دارو تا حدودی از ایران به روسیه انجام می‌شود، افزود: روسیه اما علاقمند است این همکاری گسترش یابد.

نیکنام ادامه داد: روسیه علاقمند است تحقیقات مشترک بین دو کشور انجام شود و جلسات علمی و ارتباطات گسترده در زمینه تبادل اطلاعات علمی را خواستار هستند.

وی گفت: روسیه نسبت به همکاری در حوزه سلامت با ایران، خود را بسیار مشتاق نشان می‌دهد و امیدواریم که این همکاری‌ها به نحو مطلوبی انجام شود.