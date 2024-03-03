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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

نیکنام عنوان کرد؛

علاقمندی روسیه به گسترش همکاری‌ با ایران در حوزه سلامت

علاقمندی روسیه به گسترش همکاری‌ با ایران در حوزه سلامت

دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، از علاقمندی روسیه برای گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نیکنام، روز یکشنبه در نشست خبری نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع، به همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: روسیه به داروهای ایران علاقمند است.

وی با عنوان این مطلب که صادرات دارو تا حدودی از ایران به روسیه انجام می‌شود، افزود: روسیه اما علاقمند است این همکاری گسترش یابد.

نیکنام ادامه داد: روسیه علاقمند است تحقیقات مشترک بین دو کشور انجام شود و جلسات علمی و ارتباطات گسترده در زمینه تبادل اطلاعات علمی را خواستار هستند.

وی گفت: روسیه نسبت به همکاری در حوزه سلامت با ایران، خود را بسیار مشتاق نشان می‌دهد و امیدواریم که این همکاری‌ها به نحو مطلوبی انجام شود.

کد مطلب 6044829
حبیب احسنی پور

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