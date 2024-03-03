به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری در محور اتوبان آزادگان تهران به یک دستگاه خودروی کامیون باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۴ دستگاه ماشین ظرف‌شویی، ۲ دستگاه ماشین لباسشویی، یک دستگاه گاز رومیزی و ۴ دستگاه یخچال کوچک فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی کشف و راننده خودرو به تهیه کالای قاچاق از شهرهای جنوبی کشور و انتقال این کالاها به شهر تهران اعتراف کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه ارزش محموله مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و به همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی و کالاهای مکشوفه نیز به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شدند.