به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ساعت ۸:۳۰ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ با اکران فیلم‌های ایرانی و خارجی در بخش‌های مختلف مسابقه ایران و بین‌الملل در سالن‌های غدیر، خلاق و شهید بهنام محمدی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب و سالن سینماتئاتر کانون واقع در خیابان خالد اسلامبولی آغاز به کار کرد.

کارگاه آموزشی شخصیت‌سازی با تکنیک «کچه» ویژه مربیان کانون با حضور چیستا تاجور و رادین ابراهیم‌پور به عنوان کارشناس برگزار شد.

همچنین، نشست تخصصی «هوش مصنوعی و آینده پویانمایی» با سخنرانی یونس سخاوت ساعت ۱۵ و نشست تخصصی «حضور بین‌المللی؛ مراقبت محتوایی از آثار» با حضور فرنوش عابدی و رائد فریدزاده ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

در سالن شهید بهنام محمدی به ترتیب در بسته‌های نمایشی «مسابقه ایران ۱»، «مسابقه بین‌الملل ۱»، «مسابقه ایران ۲»، «مسابقه بین‌الملل ۲»، «مسابقه دانشجویی ایران»، «مسابقه بین‌الملل ۳»، «مسابقه دانشجویی بین‌الملل ۱» و «مسابقه بلند ایران» با نمایش فیلم انیمیشن «شمشیر و اندوه»، تعداد ۱۰۲ فیلم کوتاه و بلند انیمیشن روی پرده می‌رود.

در سالن غدیر نیز به ترتیب در بسته‌های «مسابقه بین‌الملل ۸»، «مسابقه دانشجویی بین‌الملل ۳»، «مسابقه بین‌الملل ۹»، نمایش ویژه «پویانمایی دینی (منتخب یک دهه آثار معناگرا)»، «مسابقه بین‌الملل ۱۰»، «مسابقه ایران ۷»، «مسابقه بین‌الملل ۱۱» و «مسابقه بین‌الملل ایران» با نمایش فیلم انیمیشن «لوپتو»، تعداد ۷۶ فیلم کوتاه و بلند انیمیشن اکران می‌شود.

همچنین، در سالن خلاق به ترتیب در بسته‌های «مسابقه بین‌الملل ۱»، «مسابقه دانشجویی بین‌الملل ۱»، «مسابقه بین‌الملل ۲»، «مسابقه ایران ۱»، «مسابقه بین‌الملل ۳»، «مسابقه ایران ۲» و «مسابقه دانشجویی بین‌الملل ۲» تعداد ۹۱ فیلم انیمیشن کوتاه و بلند روی پرده می‌رود.

سالن سینما تئاتر کانون واقع در خیابان خالد اسلامبولی نیز به صورت همزمان بسته‌های سالن شهید بهنام محمدی را که تعداد ۱۰۲ فیلم کوتاه و بلند انیمیشن است، نمایش می‌دهد.

جلسه نقد فیلم‌های «ده سالگی» به کارگردانی فاطمه جعفری، «موسی کو تقی» ساخته عقیل حسینیان و «پوتین» به کارگردانی سیدمحسن پورمحسنی‌شکیب نیز با حضور رامتین شهبازی به عنوان مجری و منتقد و کیارش زندی به عنوان منتقد، ساعت ۲۰ امشب در سالن کنفرانس برگزار می‌شود.

معرفی هیأت داوران بخش بین الملل و سیفژ

هیأت داوران بخش بین‌الملل و سیفژ سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران معرفی شدند.

در بخش بین‌الملل سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران ۱۹۵ فیلم حضور دارد که از بین آن‌ها ۳۳ فیلم ایرانی و ۱۶۲ فیلم خارجی هستند و داوری این بخش را هرمز حقیقی، الکسی دُمین، یانتونگ زو، پدرو سرازینا و مایکی کانتولا برعهده دارند.